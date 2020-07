Vokswagen dévoile le Tiguan eHybrid, son nouveau SUV hybride rechargeable

Volkswagen dévoile cette semaine son nouveau SUV hybride, le Tiguan eHybrid. Intégrant un moteur thermique et un moteur électrique rechargeable. Ce dernier, offrant une puissance de 85 kW, offre une vitesse maximale de 130 km/h. Sa batterie dispose d’une autonomie de 50 kilomètres. Le Tiguan eHybrid est attendu en France début 2021, mais les tarifs n’ont pas été annoncés.

Alors que l’ID.4 se profile à l’horizon, Volkswagen a présenté aujourd’hui le nouveau Tiguan, remplaçant du SUV le plus vendu dans le groupe Vokswagen avec près de 910 000 unités produites à ce jour. Trois ans après la seconde génération de Tiguan, la marque allemande modernise donc cette gamme qui comprend, avec cette nouvelle version, trois déclinaisons : la classique, avec motorisation thermique, une version R plus sportive, et une version hybride rechargeable, la Tiguan eHybrid. C’est évidemment cette dernière qui nous intéresse le plus.

Nature hybride oblige, la Tiguan eHybrid intègre deux moteurs. Le premier est un moteur essence de 150 chevaux. Le second est un moteur électrique de 85 kW, soit l’équivalent de 116 chevaux. Ensemble, ils offrent donc une puissance cumulée de 245 chevaux. Notez toutefois que le moteur électrique offre une puissance suffisante pour lancer le Tiguan eHybrid à une vitesse maximale de 130 kilomètre/heure.

Autonomie 100 % électrique de 50 kilomètres

La puissance de la batterie rechargeable n’a pas été révélée, ni même la puissance maximale pour la recharge. Cependant, Volkswagen affirme qu’elle offre une autonomie de 50 kilomètres. Il pourrait s’agit de la même batterie 13 kWh que vous retrouvez notamment dans la Seat Tarraco eHybrid.

Parmi les équipements (dont certains optionnels) de la Tiguan eHybrid (et aussi des autres déclinaisons), vous retrouvez un ordinateur de bord MIB3 (la dernière génération en date chez Volkswagen) avec un grand écran tactile, l’assistance à la conduite Travel Assist, des touches tactiles au niveau du volant pour contrôler certains éléments, un système audio signé Harman Kardon et un écran LED pour le tableau de bord.

Le Tiguan eHybrid n’arrivera pas en France avant le début de l’année prochaine, soit un peu après la Golf GTE. Son prix, en France ou ailleurs, n’a pas encore été révélé. Mais il sera certainement assez élevé.