La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a décidé de s'attaquer aux subventions publiques accordées aux constructeurs de voitures électriques installés en Chine. A ses yeux, ces aides permettent à Pékin d'inonder le marché européen avec des produits à bas prix.

Alors que la France est déterminée à pénaliser les constructeurs chinois et américains avec la future version du bonus écologique, c'est au tour de la Commission européenne de prendre position. En effet, la présidente de l'institution Ursula von der Leyeon a annoncé ce mercredi 13 septembre 2023 l'ouverture d'une enquête portée sur les subventions publiques chinoises aux fabricants de voitures électriques.

Selon elle, ces aides gouvernementales proposées par Pékin permettent aux acteurs de l'automobile chinois (mais aussi les marques occidentales qui fabriquent leurs véhicules sur place) d'entretenir une situation de concurrence déloyale. “Les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives […] L'Europe est ouverte à la concurrence. Elle n'est pas favorable à un nivellement par le bas”, a asséné la responsable lors de son discours annuel devant le Parlement de l'UE à Strasbourg.

La Commission veut enquêter sur les subventions publiques chinoises

A partir de maintenant, la Commission a un peu plus d'un an devant elle pour déterminer s'il convient ou non d'imposer des droits de douanes supérieurs aux constructeurs qui fabriquent leurs voitures en Chine. Si cette mesure vise évidemment les marques chinoises, elles concernent également les marques non chinoises qui produisent leurs véhicules wattés sur le territoire, à l'image de Renault, Tesla ou encore BMW.

Cette enquête survient alors que la Chine a annoncé en juin 2023 le lancement d'un plan massif de subventions publiques pour les constructeurs automobiles nationaux à hauteur de 66 milliards d'euros. D'après Pékin, ces aides serviront surtout à relancer les ventes intérieures… Néanmoins, beaucoup soupçonnent, Ursula von der Leyen en tête, que ces subventions financent également les exportations des voitures chinoises.

Ainsi, les exportations d'autos électriques chinoises ont bondi de respectivement 61 % et 31 % en juillet et août 2023 si l'on en croit les données de l'Association chinoise des voitures particulières. L'enquête portera également sur la capacité de l'industrie chinoise à maintenir des prix artificiellement bas, notamment en négociant des tarifs avec les fournisseurs nationaux de batteries et d'autres composants clés.

D'après le cabinet d'études spécialisé dans l'automobile Jato Dynamics, le prix de détail moyen d'une voiture électrique de marque chinoise était en moyenne inférieur de 29 % en Allemagne, de 38 % au Royaume-Uni et de 32 % en France par rapport aux tarifs des modèles non-chinois. Néanmoins et aux yeux de l'association automobile VDA, cette enquête présente un risque : celui d'inciter la Chine à prendre des mesures protectionnistes qui pourraient mettre à mal l'industrie européenne.

Source : Reuters