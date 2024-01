ChatGPT arrive dans les voitures Volkswagen, on a déjà joué avec !

Le CES 2024 est résolument placé sous le signe de l’intelligence artificielle et ChatGPT continue à faire parler de lui. Volkswagen prend le train de l'IA générative en annonçant son intention d'installer l'IA d'OpenAI dans sept de ses véhicules à partir du deuxième trimestre 2024.

Volkswagen a dévoilé lors du CES 2024 et en partenariat avec Cerence, que le célèbre robot conversationnel ChatGPT sera intégré à de nombreux véhicules dès le quatrième trimestre 2024. Cette intégration sera proposée sur les modèles suivants : les ID. 3, ID. 4, ID. 5, ID. 7, Passat, Tiguan et Golf de nouvelle génération. Curieusement, l'ID. Buzz ne fait pas partie de la liste initiale.

Les véhicules équipés de la fonction Speech Dialog de l'OS 4.0 de Volkswagen disposeront de ChatGPT en série. De plus, certains modèles déjà sur la route pourront bénéficier de cette fonctionnalité via une mise à jour gratuite. Si la marque DS a déjà montré une DS 4 équipée de ChatGPT, jamais un constructeur n’avait été aussi proactif sur le sujet.

Pendant le CES, nous avons pu brièvement assister à une démonstration de l'IA. Voici tout ce qu'il faut retenir de cette intégration d'un nouveau genre.

Un Chat dans la Golf

Lors du CES, Volkswagen nous a montré l'utilisation de ChatGPT à bord de deux véhicules : une grande berline électrique ID. 7 et la version restylée de la Golf GTI 8, présentée en exclusivité avec une livrée camouflage.

L'activation de ChatGPT se fait via l'assistant vocal IDA (à prononcer Aïda). Si en temps normal IDA se contente de rechercher sur le web (typiquement Wikipédia) des réponses à des questions directes, lorsque le conducteur posera des questions dépassant les capacités de recherche simple c’est alors ChatGPT qui sera interrogé. Le retour se fait systématiquement par synthèse vocale, seule la question posée étant transcrite à l’écrit sur l’écran de sorte que l’utilisateur sache si sa voix a bien été interprétée.

Tout est anonymisé, confidentialité garantie

ChatGPT fonctionne à travers le cloud de Cerence, assurant l'anonymat des requêtes pour garantir la confidentialité des utilisateurs. Si vous demandez à l’assistant de quelle nature est le bâtiment que vous voyez sur votre droite, votre localisation ne sera jamais partagée avec ChatGPT, mais filtrée par le cloud de Cerence. En fait, nous a expliqué un démonstrateur sur place, « ChatGPT ne sait d’ailleurs même pas qu’il est interrogé depuis une voiture, encore moins une Volkswagen, ni que c’est la vôtre ».

Les conducteurs peuvent également personnaliser les commandes d'invite et ajouter plusieurs variations. Lors de notre test rapide, nous avons ainsi fait en sorte que IDA réponde à l’invite « Las Vegas Baby ! », une phrase jugée des plus sûre par le système. De la sorte, chaque utilisateur peut adapter son interaction avec l’assistant vocal selon ses préférences.

Des limites ont été imposées

Quant aux limitations de ChatGPT, l'IA peut répondre à des questions générales, fournir des informations sur des lieux, des personnalités et des événements, et même créer des histoires divertissantes pour les enfants. Cependant, à l'avenir, Volkswagen a des projets encore plus ambitieux en ce qui concerne les capacités de son logiciel ChatGPT : « l'IA fournira des informations supplémentaires en réponse à des questions qui vont au-delà, dans le cadre de ses capacités en constante expansion. Cela peut s'avérer utile à bien des égards lors d'un voyage en voiture : enrichir les conversations, répondre à des questions, interagir dans un langage intuitif, recevoir des informations spécifiques au véhicule, et bien plus encore, tout cela en gardant les mains libres ».

Néanmoins, comme nous avons pu le constater, ChatGPT évite les sujets sensibles tels que la religion, les conseils dangereux ou les insultes. L'IA ne peut pas non plus afficher d'images, de vidéos ou de texte à l'écran, même si c’est un axe de développement sur lequel se penchent les ingénieurs actuellement, tel que cela nous l’a été soufflé. Enfin, la version utilisée, ChatGPT 3.5, limite ses connaissances à l'année 2021, excluant les événements survenus ultérieurement.

Volkswagen n’est pas le seul constructeur automobile à avoir sauté le pas, puisque TomTom s’est également allié avec Microsoft pour lancer un assistant vocal par IA pour voitures, et on sait que Mercedes a lui aussi conclu un partenariat visant à ajouter ChatGPT à ses véhicules.