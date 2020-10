Le gouvernement annonce un bonus écologique de 1000 € pour les voitures électriques d’occasion

Le ministre des transports annonce que le bonus écologique pour l’achat d’une voiture électrique va être étendu aux occasions. Le montant de l’aide sera de 1000 euros avec une seule condition : que la voiture acquise soit 100 % électrique. Elle est cumulable avec la prime à la conversion. Aucune date n’a encore été annoncée pour sa mise en place.

Depuis le début de la crise sanitaire, le marché français de l’automobile est en grande difficulté. Le nombre d’immatriculations de véhicule neuf a baissé de 38 % au premier semestre 2020. Au sortir du confinement, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs dispositifs d’aide pour aider à redynamiser le secteur. Le bonus écologique d’une part, qui permet d’accompagner l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Et la prime à conversion qui encourage les propriétaires d’un véhicule âgé et polluant à migrer vers une automobile propre. Et cela a fonctionné avec une forte progression des immatriculations cet été.

A l’occasion d’une interview accordée à nos confrère du quotidien Le Parisien, Jean-Philippe Djebbari, ministre délégué chargé des transports auprès du ministre de la transition écologique, annonce un changement important pour le bonus accordé par l’État pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique. Alors que le montant accordé pour l’achat d’un véhicule neuf va baisser au 1er janvier 2021, passant de 7000 euros à 6000 euros (et baisser à nouveau en 2022), le ministre des transports annonce qu’une aide sera accordée aux acheteurs d’un véhicule 100 % électrique d’occasion.

1000 euros pour une voiture 100% électrique d'occasion

Cette aide, qui avait fait l'objet d'une indiscrétion le mois dernier et dont la date exacte de mise en place n’a pas encore été annoncée, s’élève à 1000 euros. Il n’y a pas de condition de ressources pour accéder à ce bonus écologique. Tous les foyers peuvent donc en bénéficier. Et elle semble être cumulable avec la prime à la conversion (dont le montant a aussi été revu à la baisse de 5000 à 3000 euros). Rappelons que toutes les voitures avec Crit’Air 3 et plus sont éligibles à cette prime. Selon le ministre délégué aux transports, elle concerne près de la moitié du parc automobile français

Pour nos lecteurs dans les départements d’Outre-mer, sachez que l’État annonce également la mise en place d’une sur-prime de 1000 euros qui vient s’ajouter au bonus écologique. Elle sert à compenser le fait que l’achat d’un véhicule électrique est plus cher qu’en métropole. Le ministre ne confirme pas si cette sur-prime concerne les véhicules électriques neufs uniquement, ou si les voitures d’occasions et les modèles hybrides rechargeables le sont également.

Source : Le Parisien