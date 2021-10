Prix de l’essence et du gazole : voici comment trouver les stations les moins chères

Face à la flambée du prix de l'essence et du gazole, les automobilistes cherchent tous les moyens possibles pour faire des économies et s'approvisionner en carburant à moindre coût. Via cette carte interactive, vous pourrez trouver les 5 stations les moins chères près de chez vous.

Comme vous le savez, le prix du gazole et de l'essence a franchi un seuil historique cette semaine. Le gazole est ainsi passé à 1,54 € le litre ce 11 octobre 2021 et depuis cette date, cette somme ne fait qu'augmenter, centime par centime. Bien entendu, il convient de préciser que ce prix n'est qu'une moyenne, les tarifs affichés à la pompe variant du tout en tout d'une station service à une autre.

Sur le site internet du ministère de l'Économie, vous pourrez consulter une carte interactive qui affiche un temps réel les prix de chaque station en France métropolitaine, et ce pour tous les carburants existants (gazole, SP98, SP95, SP95-E10, GPLc, E85). Néanmoins, il s'agit là d'une vue d'ensemble, et si vous voulez déterminer quelle est la station la moins chère près de chez vous, il faudra comparer manuellement les prix de chaque station… Et autant dire que si vous habitez d'une grande ville, l'opération peut prendre un moment.

Cette carte interactive vous aidera à trouver la station la moins chère

Afin de faciliter la tâche des automobilistes, nos confrères de BFM TV viennent de publier une carte interactive réalisée avec les données fournies par le ministère de l'Économie ce dimanche 17 octobre 2021. La chaîne d'informations en continue a réduit le champ de recherche, de sorte à montrer uniquement les 5 stations les moins chères de chaque département.

BFM propose une carte pour le gazole, et une autre pour le SP95. Rappelons au passage que le prix du SP95 connaît sa plus forte hausse depuis près de 10 ans, avec un prix au litre atteignant 1,6567 € en moyenne. Le précédent record avait établi en 2012, avec 1,6664 € le litre. BFM précise enfin que les prix indiqués sur ses cartes interactives peuvent être faussés.

En effet, les stations modifient régulièrement leurs prix et elles doivent transmettre manuellement les nouveaux tarifs aux autorités. De fait, il peut y avoir un certain délai avant que le ministère de l'Économie affiche les bonnes informations. Pour conclure, n'oubliez pas que certaines applications peuvent vous aider à trouver du carburant pas cher. Nous avons justement publié une sélection d'applis pour vous y aider.