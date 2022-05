Voiture électrique : cette batterie offre 160 km d’autonomie en 5 min de charge

Une société israélienne appelée Storedot a dévoilé une technologie de recharge éclair d’une batterie de voiture électrique. Grâce à elle, cinq minutes de charge offrent 160 kilomètres d’autonomie. Elle espère descendre ce temps à 3 minutes en 2028 et 2 minutes en 2032. En outre, le processus de charge est géré par une intelligence artificielle capable d’activer ou désactiver les cellules pour éviter la surchauffe et les dégradations.

Vous le savez, l’un des gros soucis de la voiture électrique est sa batterie. Elle offre une autonomie qui est souvent moindre que celle des voitures thermiques. Elle se dégrade relativement vite et son changement est un coût considérable. Et elle se recharge beaucoup plus lentement qu’un simple plein. Bref, ce n’est pas encore aussi pratique qu’un véhicule classique. Cependant, l’avenir est clairement plus électrique que thermique. Les industriels cherchent donc des solutions pour réduire les désagréments.

Lire aussi – Vous pourrez bientôt recharger votre voiture électrique en 9 secondes grâce à cette technologie

La charge rapide pour les voitures électriques est un sujet qui ne date pas d’hier. Tesla essaie d’y répondre avec le Supercharger. Avec ces bornes, qui offrent une puissance de 150 KW, un véhicule obtient 24 kilomètres d’autonomie en une minute de charge. Soit 360 kilomètres en 15 minutes. C’est déjà une belle promesse. Mais ce n’est évidemment pas suffisant. Une société israélienne a présenté une technologie très intéressante. Et elle promet plus d’une centaine de kilomètres en une poignée de minutes.

160 kilomètres d'autonomie en 5 minutes de charge seulement

La société s’appelle Storedot. Elle est israélienne. Sa technologie s’appelle XFC. Elle permet aujourd’hui d’offrir à une voiture électrique une autonomie de 160 kilomètres en seulement 5 minutes. C’est mieux que Tesla et les 120 kilomètres offerts avec un Supercharger. Mais elle voudrait aller plus loin, puisqu’elle annonce vouloir offrir la même autonomie en 3 minutes en 2028, puis en 2 minutes en 2032. D’ici là, Tesla aura bien sûr amélioré son propre système. Mais XFC bénéficiera à d’autres constructeurs.

Autre point intéressant de XFC, la durée de vie de la batterie. Nous le savons grâce aux smartphones : plus la charge est rapide, plus elle met la pression sur les cellules de la batterie parce que le transfert d’énergie produit de la chaleur et parce que les cellules gonflent et se frottent les unes aux autres. XFC intègre une intelligence artificielle qui va gérer la charge et désactiver les cellules avant qu’elle ne surchauffe. Ainsi, la batterie supporterait plus de cycles de charge. Voilà une brillante idée. Vous pouvez retrouver ci-dessous une vidéo de démonstration officielle de la technologie. Elle a été filmée début mai 2022.