Voiture électrique : cette technologie de batterie plus économique et durable va révolutionner l’industrie

Le fabricant d’accumulateurs lithium-ion pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie CATL a officialisé la mise en production d’un accumulateur sodium-ion qui pourrait bouleverser le marché des voitures électriques.

Les batteries sodium-ion sont plus durables et moins onéreuses que les modèles LFP du fait de l’absence de lithium, de cobalt, de nickel ou encore de graphite, ces matériaux rares dont l’extraction est toujours plus chère car difficile. Comme leur nom l’indique, la fabrication des batteries sodium-ion nécessite du sel de sodium, un élément présent en grande quantité dans notre environnement.

À lire — Cette batterie du futur se recharge sans fil et ne perd jamais en efficacité

En plus d’aider à préserver les ressources de la planète, les batteries au sodium sont également plus performantes à basse température et se rechargent plus rapidement que ce qu’il se propose actuellement. Par ailleurs, elles jouiraient d'une longévité incroyable, CATL garantissant leur fonctionnement pendant 18 ans ou sur 800 000 km. La technologie est si prometteuse que le groupe Stellantis a conclu un partenariat avec le fabricant chinois pour profiter dès que possible de cette innovation.

Cette batterie sans lithium plus durable et économique va bientôt arriver sur le marché

Cela dit, les fabricants d’automobiles chinois, et les consommateurs de l’Empire du Milieu devraient avoir la primeur des batteries sodium-ion avant le reste du monde. En effet, CATL a annoncé que c’est la marque Chery qui va dévoiler les premières voitures électriques fonctionnant avec ces batteries. Des marques internationales proposeront-elles ce type de motorisation avant la fin de l’année ?

Sur le même sujet — Vous pourrez bientôt recharger votre voiture électrique en 9 secondes grâce à cette technologie

Rien n’est moins sûr, car les batteries sodium-ion souffrent encore de quelques défauts rédhibitoires. En effet, les batteries sodium-ion ont une densité énergétique moindre et offrent donc des performances jusqu’à 60 % inférieures aux « traditionnels » accumulateurs NMC et LFP. Ainsi, selon le site Rouleur électrique, « pour un pack complet de batterie de 500 kg », les batteries nickel, manganèse et Cobalt offrent environ 100 kWh de puissance, tandis qu’une batterie LFP en propose 70 kWh. La batterie au sodium est pour l’instant limitée à 40 kWh. Il faudra donc s’arrêter plus souvent à une station de recharge pour parcourir la même distance.