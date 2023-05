Bonus écologique : certaines voitures électriques ne seront plus éligibles, priorité aux constructeurs français

Il ne sera bientôt plus aussi simple qu’aujourd’hui de profiter du bonus écologique. D’après les informations du Figaro, le gouvernement souhaiterait favoriser les véhicules fabriqués avec la l’énergie la moins carbonée possible. Exit donc les modèles chinois, dont l’empreinte carbone est bien souvent plus conséquente que ses homologues européens.

Du côté des consommateurs, le bonus écologique est du pain béni. Profiter de 5000 € de réduction à l’achat d’une voiture électrique, souvent coûteuse, ce n’est pas de refus. D’autant que pour l’heure, le gouvernement n’impose que peu de restrictions à son éligibilité. Pour en profiter, il suffit que le véhicule en question coûte moins de 47 000 euros et pèse moins de 2,4 tonnes. Autrement dit, les automobilistes n’ont aucune obligation d’acheter auprès d’un constructeur français, ni même une voiture fabriquée en France.

Cela fait bien les affaires des constructeurs étrangers. Au premier trimestre 2023, Tesla s’est hissée en tête des ventes de voitures électriques, simplement en réduisant assez le prix de ses voitures pour que celles-ci soient éligibles au bonus écologique. Mais surtout, certaines marques chinoises telles que BYD ou MG, profitent également de bonus alors que leurs véhicules sont fabriqués en majorité à partir d’énergie carbonée. Pas très respectueux de l’environnement donc.

Le gouvernement veut rendre le bonus écologique vraiment écologique

Tout l’enjeu est donc de trouver un moyen d’allouer ce bonus à des constructeurs qui font réellement des efforts pour réduire leur empreinte carbone, et pas uniquement ceux qui produisent des voitures électriques. Justement, c’est précisément ce sur quoi travaille actuellement le gouvernement, d’après les informations du Figaro. Selon le quotidien, des négociations sont en cours avec les acteurs de la Plateforme automobile (PFA) pour mettre au point un critère d’éligibilité basé sur l’empreinte carbone de la fabrication des voitures.

L’objectif est on ne peut plus clair : inciter les constructeurs à localiser leur production en France, ce qui réduirait drastiquement la part de transport, mais permettrait également de bénéficier de l’électricité nucléaire, bien moins carbonée que le charbon chinois, où une grande partie de la production mondiale se trouve. Une mesure qui pourrait également s’appliquer pour l’offre de leasing à 100 €/mois, donc nous n’avons encore que peu de nouvelles.

