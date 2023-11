Recharger sa voiture électrique en 5 minutes ? Voici le pari relevé par Polestar

Polestar vient d'annoncer un nouveau partenariat avec la start-up israélienne StoreDot. Grâce à l'expertise de cette compagnie, Polestar ambitionne d'intégrer dans sa future Polestar 5 une batterie semi-solide révolutionnaire, capable de se recharger en seulement 5 minutes.

Pour convaincre de plus en plus d'automobilistes de passer à l'électrique, de nombreux constructeurs investissent dans le développement de nouvelles technologies et batteries, que ce soit pour réduire le temps passé à la borne ou bien pour augmenter l'autonomie des véhicules.

Dernièrement, Kia a par exemple dévoilé sa technologie Plug & Charge. Directement intégrée sur la future EV9, cette fonctionnalité permettra de brancher directement son véhicule à une borne sans avoir à présenter son badge. De son côté, le géant industriel CATL a présenté récemment une nouvelle batterie au sodium, plus performante à basse température et surtout nettement plus endurante (sa durée de vie estimée de 800 000 km).

En ce vendredi 10 novembre 2023, c'est au tour du constructeur Polestar de présenter sa dernière innovation. Dans un communiqué de presse, la filiale de Volvo a annoncé un nouveau partenariat avec un StoreDot, une start-up israélienne spécialisée dans le développement de technologies de batteries inédites. En effet, la compagnie travaille actuellement sur le XFC (Extreme Fast Charging), un accumulateur extrêmement prometteur.

A lire également : Voiture électrique – profiter des feux rouges pour recharger les batteries, voilà l’idée de ce test

160 km en 5 minutes de charge, voilà la promesse des batteries XFC

Cette technologie porte déjà un surnom très équivoque : 100in5. Soit 100 miles récupérées (160 km) en seulement 5 minutes de charge. “ Polestar a été l'un de nos principaux investisseurs et collaborateurs dans le développement de la technologie XFC. L'année prochaine, nous montrerons comment charger un module de batterie grandeur nature développé par Polestar avec cette technologie révolutionnaire. L'anxiété liée aux recharges appartiendra bientôt au passé”, assure le Dr. Doron Myersdorf, PDG de StoreDot.

Comme le rapportent nos confrères du site Electrek, le graphite utilisé habituellement dans une batterie a été remplacé par du silicone. En optant pour ce matériaux, StoreDot a pu obtenir une meilleure densité d'énergie et par extension une plus grande capacité. Cette batterie semi-solide permet en théorie d'emmagasiner deux fois plus d'énergie que sur un pack lithium-ion traditionnel. Notez que plusieurs entreprises travaillent déjà sur cette technologie prometteuse, à l'image de CATL, Nissan ou encore Nio.

La semaine dernière, StoreDot a déclaré que son prototype de batterie n'affichait aucune dégradation après 1 000 tests consécutifs de charge extrêmement rapide (XFC). A plusieurs reprises, l'entreprise affirme avoir atteint les 10 à 80 % d'autonomie en seulement 10 minutes de charge. Grâce à ce partenariat, Polestar ambitionne d'équiper sa future Polestar 5, une concurrente directe de la Tesla Model S, avec cette batterie XFC. A sa sortie prévue en 2025, la sportive électrique embarquera d'abord une batterie signée SK On, avant de passer éventuellement sur un accumulateur XFC en 2027.

Source : Electrek