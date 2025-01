Galaxy S25 Slim : voici à quoi ressemble le smartphone super fin de Samsung !

Samsung s'apprête à enrichir sa gamme Galaxy S25 avec un quatrième modèle particulièrement attendu : le Galaxy S25 Slim. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on sait désormais à quoi il ressemble.

Ça y est, le célèbre leaker OnLeaks vient de dévoiler en avance le design du prochain Galaxy S25 Slim de Samsung. D'après ses informations, ce nouveau smartphone se distinguera par sa finesse exceptionnelle de 6,4 mm d'épaisseur, marquant un retour aux designs ultraminces pour le constructeur coréen.

Les dimensions révélées (159 x 76 x 6,4 mm) positionnent le S25 Slim comme l'un des flagships les plus fins de Samsung depuis plusieurs années, bien que le record reste détenu par le Galaxy A8 de 2015 et ses 5,9 mm. En comparaison, les Galaxy S24 et S24+ actuels mesurent respectivement 7,6 et 7,7 mm d'épaisseur.

Le Galaxy S25 Slim ne devrait pas faire de compromis

Malgré sa silhouette élancée, le S25 Slim ne fait aucun compromis sur les performances. Il embarquerait le même processeur Snapdragon 8 Elite que ses frères de la série S25, accompagné d'une configuration photo impressionnante : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.

Plus surprenant encore, Samsung serait parvenu à intégrer une batterie généreuse comprise entre 4700 et 5000 mAh, une prouesse technique pour un appareil aussi fin qui devrait séduire les amateurs de designs épurés.

L'écran du S25 Slim devrait avoisiner les 6,8 pouces, le positionnant entre le S25+ et le S25 Ultra dans la gamme. Le smartphone conservera le design à bords plats et le cadre métallique caractéristiques de la série, avec une bosse d'appareil photo portant l'épaisseur totale à 8,3 mm à ce niveau.

Cette annonce intervient alors qu'Apple préparerait également un iPhone 17 Air ultrafin pour 2025, avec une épaisseur annoncée de 5,5 mm. Le S25 Slim pourrait donc être une réponse anticipée à cette future concurrence.

Samsung ne devrait pas dévoiler ce modèle lors de la présentation des S25, S25+ et S25 Ultra le 22 janvier. Sa commercialisation est plutôt attendue pour le deuxième trimestre 2025, probablement en mai. Le prix reste encore inconnu, mais devrait se positionner dans la gamme haute du marché.

Source : OnLeaks