Le design exact des Galaxy S25 n’a plus aucun secret grâce à ces rendus officiels

Design avant et arrière des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, coque de protection magnétique en accessoire, découvrez les derniers rendus qui ont fuité avant la présentation officielle de Samsung.

Samsung vient d'annoncer la date de lancement de ses Galaxy S25 : les smartphones seront présentés lors d'une conférence Galaxy Unpacked le mercredi 22 janvier 2025 à 19h (heure de Paris). Le constructeur a même déjà ouvert une page sur son site officiel permettant de s'inscrire pour recevoir une réduction sur l'achat d'un des trois modèles attendus.

La marque n'a par contre toujours rien partagé quant à la fiche technique et au design des Galaxy S25. Ce sont donc les leakers qui nous abreuvent d'informations à leur sujet. Le réputé Roland Quandt a publié sur WinFuture des rendus décrits comme officiels des Galaxy S25, équipés d'une coque de protection transparente en silicone.

Une coque magnétique pour les Galaxy S25

Le cas le plus intéressant est celui du Galaxy S25 Ultra. Comme plusieurs rapports précédents l'avaient déjà suggéré, le mobile abandonne ses coins anguleux pour adopter un design plus arrondi. Il devient ainsi bien plus uniforme avec les deux autres modèles qui complètent la série. Samsung a définitivement enterré le passé et l'esthétique si singulière des Note en modifiant ainsi le Galaxy S25 Ultra. Le rendu ci-dessous montre l'appareil dans sa version Titanium Blue.

Pour les Galaxy S25 et S25+, pas de surprise, le design n'évolue que peu. Les deux smartphones ne sont pas différenciables sur les rendus : leur design est identique, seules leurs dimensions changent. On les voit ici dans leur coloris Icy Blue.

Enfin, nous avons un aperçu d'une coque de protection transparente en silicone, embarquant un anneau magnétique, pour les trois modèles de Galaxy S25. Cet accessoire confirme donc que les smartphones ne seront pas nativement compatibles avec la fonctionnalité de magnétisme du standard sans fil Qi2. Pour profiter des fonctions à la MagSafe (placement plus simple et efficace du mobile sur une station de charge par induction, magnétiser des accessoires au dos de l'appareil), il faudra donc une coque spéciale.

Source : WinFuture