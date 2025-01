Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra profitent de la même configuration matérielle, qu’est-ce que ça change ?

Avec ses récents Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, Samsung inaugure une nouvelle politique : l'uniformisation de la configuration matérielle. Les 3 modèles disposent ainsi de la même quantité de mémoire interne et du même processeur, ce qui n'était pas le cas sur les précédents modèles. Mais au fait, qu'est-ce ça change ?

En 2024, les S24 et S24+ ne bénéficiaient pas du même processeur ni de la même quantité de mémoire que leur grand frère, le S24 Ultra. Ainsi, celles et ceux qui souhaitaient profiter d'une belle configuration matérielle devaient opter pour le modèle le plus onéreux de la gamme. Bonne nouvelle : cette année, Samsung a décidé d’uniformiser la configuration matérielle de ses trois nouveaux smartphones.

Dès lors, les Galaxy S25, S25+ et S5 Ultra sont tous logés à la même enseigne en termes de processeur, de RAM et de connectivité. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? On fait le point.

On récapitule la configuration matérielle de la série Galaxy S25

Ainsi les S25, S25+ et S25 Ultra profitent tous du même SoC, à savoir un Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm. Adieu les Exynos réservés aux plus petits modèles, bonjour le puissant processeur développé par Qualcomm, et conçu ici dans une édition spécialement optimisée pour les S25.

Côté mémoire interne, Samsung a aussi décidé d’uniformiser la configuration de ses trois téléphones. Pour rappel, les S24 et S24+ étaient tous deux dotés de 8 Go de RAM, tandis que le S24 Ultra profitait de 12 Go. Dans le cas des nouveaux S25, tout le monde est logé à la même enseigne, non pas pour le pire, mais pour le meilleur. Le constructeur sud-coréen a en effet opté pour 12 Go de RAM sur les S25, S25+ et S25 Ultra (difficile de faire moins de toute façon dans le cas du modèle Ultra).

Enfin, notez que Samsung a également harmonisé la connectivité sans fil des 3 modèles : tous disposent du Bluetooth 5.4 et du Wi-Fi 7, alors que ce dernier était réservé l'an passé au S24.

A qui profite le crime ?

Certes, les éventuels intéressés par le S25 UItra pourront bouder le nouveau smartphone de Samsung au prétexte qu’il ne se démarque pas suffisamment des plus petits modèles. Qu’ils se rassurent, il reste au modèle Ultra beaucoup d’atouts dans sa manche : une taille d’affichage de 4,9″, un nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP, un capteur principal de 200 MP ou encore une batterie de 5000 mAh. Bref, le S25 Ultra ne manque pas d'arguments.

Néanmoins, le fait d'avoir uniformisé le SoC et la RAM des 3 modèles n'est pas anodin. Les 3 appareils disposent ainsi de la même puissance de calcul, des mêmes capacités en matière de multitâche et du même traitement IA. Et en matière de refroidissement, les 3 nouveaux smartphones de Samsung devraient également jouer dans la même cour. En bref, si ce n'est pour la photo, vous pouvez faire exactement la même chose que ce soit sur le S25, le S25+ ou le S25 Ultra.

Cette démarche de la part de Samsung constitue aussi un joli pied de nez à l'égard d'Apple et de ses smartphones. Si les iPhone 16 et 16 Plus bénéficient d'une puce A18 (5 cœurs), il faut se tourner du côté des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pour profiter de l'A18 Pro (6 cœurs). La puissance de feu n'est évidemment pas la même entre les deux puces.

Samsung lance donc un pavé dans la mare en harmonisant la configuration matérielle de ses 3 nouveaux flagships. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Reste désormais à savoir si d'autres constructeurs lui emboiteront le pas.