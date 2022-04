AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de mars 2022

Le célèbre benchmark AnTuTu vient de publier la liste complète des smartphones Android les plus puissants du mois de mars 2022. Les premières places sont toujours occupées par les phones de Nubia et de iQOO, comme c’était déjà le cas en février dernier.

Comme chaque mois, AnTuTu a dévoilé la liste des smartphones Android les plus puissants du marché chinois. Tous ne sont malheureusement pas disponibles en France, mais certains modèles comme le Xiaomi 12 Pro ou encore le Realme GT2 Pro sont bien arrivés chez nous, et nous avions même pu les tester.

Dans le Top 10 d’AnTuTu, on retrouve uniquement des smartphones équipés des dernières puces haut de gamme de Qualcomm et de MediaTek, le Snapdragon 8 Gen 1 ainsi que le Dimensity 9000. Les deux SoC sont surpuissants, mais ce dernier semble être légèrement plus performant que la puce de Qualcomm, si l’on en croit les benchmarks de modèles de la même série.

Quels sont les smartphones Android les plus puissants en mars 2022 ?

Comme au mois de février 2022, c’est le smartphone gaming Nubia Red Magic 7 qui domine le classement AnTuTu. Ce dernier passe aisément la barre du million de points grâce à son Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm refroidis à l’aide d’un ventilateur interne et ses 12 Go de RAM.

Il est suivi des smartphones IQOO 9 et 9 Pro, qui misent également sur les performances brutes. En quatrième position, on retrouve le Redmi K50 Pro, qui pourrait arriver en France plus tard cette année en tant que smartphone Poco de la gamme F. Il est alimenté par le puissant Dimensity 9000 de MediaTek, et obtient un bien meilleur score que le Redmi K50 classique et son Snapdragon 8 Gen 1, à la dixième place.

En cinquième position, on retrouve le Nubia Z40 Pro, un autre smartphone qui n’est pas disponible chez nous. Le OPPO Find X5 Pro le suit de près à la 6e position. Il s’agit ici de la version avec un Dimensity 9000 et non celle avec un Snapdragon 8 Gen 1, qui n’est d’ailleurs pas présente dans le classement. Le Dimensity 9000 se montre donc plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 1 sur AnTuTu, bien qu’il ne soit pas présent dans le Top 3.

Enfin, on retrouve le Xiaomi 12 Pro suivi du Realme GT2 Pro à la septième et huitième place, suivis du Motorola Edge X30 en neuvième position. Cela fait maintenant près de 3 mois qu’on retrouve les smartphones dans le Top 10 d’AnTuTu.