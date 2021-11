Le premier iPhone avec un port USB-C est déjà en vente à un prix dérisoire

Le mois dernier, nous avions pu voir un ingénieur fabriquer le premier iPhone avec un port USB-C, et celui-ci est désormais proposé aux enchères sur eBay. Ce produit est unique, donc son prix est très élevé.

Ken Pillonel, étudiant en ingénierie robotique, avait impressionné tout le monde le mois dernier en construisant lui-même le premier iPhone avec un port USB-C fonctionnel. Il avait pour cela retiré le port Lightning d’un iPhone X et travaillé pendant plusieurs mois pour remplacer le port propriétaire d’Apple par un port USB-C.

Après avoir présenté l’appareil dans une première vidéo, l’iPhone X noir de 64 Go fait désormais l’objet d’une vente aux enchères sur eBay. Au moment d’écrire cet article, l’iPhone est proposé à 4 850 dollars, et les enchères s’étaleront jusqu’au 11 novembre. C’est plus de 5 fois plus cher que le prix du smartphone à sa sortie en 2017, mais il s’agit d’un produit unique. En effet, le géant américain a toujours refusé d’abandonner le Lightning au profit de l’USB-C.

L’ingénieur dévoile comment construire votre propre iPhone avec un port USB-C

Dans une nouvelle vidéo de près de 14 minutes, le jeune ingénieur montre les détails sur la façon dont quelqu'un peut modifier le connecteur d'un iPhone. Cette modification est bien sûr très complexe, et fera sauter la garantie de votre iPhone.

Pillonel explique qu’il a essentiellement créé un adaptateur Lightning vers USB-C si miniaturisé qu'il peut tenir dans l'iPhone. Une partie du processus nécessite de modifier une puce C94 d'Apple, qui est utilisée pour gérer l'alimentation de l'appareil et pour identifier les câbles et accessoires Lightning certifiés.

Les connecteurs officiels étaient trop petits pour être démontés en toute sécurité, mais heureusement pour lui, des sociétés chinoises proposent des connecteurs C94 modifiés fonctionnels. En utilisant ces connecteurs chinois, il a alors pu obtenir les schémas nécessaires et les partager avec d'autres sans enfreindre la propriété intellectuelle d'Apple. Vous retrouverez les explications détaillées dans la vidéo ci-dessous.

Quoi qu’il en soit, si vous voulez vous offrir le smartphone, il est toujours disponible. Pillonel précise que quiconque achète le téléphone ne doit pas le restaurer, le mettre à jour, effacer les données, l'ouvrir ou l'utiliser comme un téléphone. On imagine qu’Apple lui-même pourrait également être intéressé par l’appareil pour mieux comprendre comment l’ingénieur a réussi à modifier son smartphone.