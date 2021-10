iPhone : dites adieu au port Lightning, un ingénieur a réussi à le remplacer par de l’USB-C

Apple a toujours été réticent à utiliser une connectique USB-C sur ses iPhone, c’est pourquoi un ingénieur talentueux a décidé de prendre les devants et de créer son propre iPhone avec un port USB-C.

Ken Pillonel, un étudiant en master de robotique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) n’a pas attendu qu’Apple se décide enfin à utiliser de l’USB-C sur ses iPhone. En effet, cet ingénieur a réussi à remplacer le port Lightning de son iPhone X, permettant ainsi au téléphone de se charger et de transférer des données via une connectique USB-C.

Dans une vidéo YouTube nommée « World's First USB-C iPhone », Pillonel indique qu'il a procédé à une rétro-ingénierie du connecteur C94 d'Apple, afin de fabriquer un circuit imprimé avec un port USB-C femelle. Une fois les schémas mis en place, l’ingénieur aurait mis plusieurs mois à rétrécir le connecteur et à l'installer dans un iPhone.

Apple va bientôt devoir céder à l’USB-C

Bien qu’Apple utilise déjà de l’USB-C sur ses autres appareils, comme ses tablettes iPad ou sur ses MacBook, le géant américain a toujours refusé d’équiper ses iPhone de cette connectique. L’Europe ne voit pas cette décision d’un bon œil, puisque la Commission européenne a déjà déposé un projet de directive qui visera à forcer tous les fabricants à adopter un chargeur universel USB-C.

Apple n’aura pas d’autres choix que de se conformer à la loi, puisque ce dispositif devrait entrer en vigueur en 2024. Ce délai est nécessaire pour transcrire la mesure en droit national dans les 27 États membres et laisser le temps aux fabricants de se mettre en conformité.

Pour l’instant, on ne sait pas si Pillonel prévoit de vendre le circuit imprimé personnalisé ou de garder le projet secret. Une vidéo complète qui détaillera exactement comment Pillonel a réussi à faire de la rétro-ingénierie sur le connecteur C94 devrait bientôt arriver. On verra également comment il est parvenu à adapter le PCB personnalisé à l'intérieur du téléphone. Néanmoins, même si le processus était bien documenté, il ne serait pas à la portée de tous. De plus, il faut rappeler que ce type de changement annulerait évidemment la garantie de votre smartphone.