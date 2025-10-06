Dacia Spring : plus performante sans augmenter son prix, la citadine abordable fait peau neuve

Après son nouveau design introduit l'année dernière, la Dacia a de nouveau droit à de belles améliorations. Les plus notables sont le nouveau moteur qui fait grimper significativement la puissance de la petite citadine, ainsi que la nouvelle batterie qui maintient son autonomie tout étant en plus rentable. Ce qui permet à Renault de ne pas augmenter le prix de la voiture.

Pas étonnant que la Dacia Spring reste dans le haut du classement des voitures électriques préférées des Français : Renault n'en finit plus de l'améliorer – tout en maintenant des prix abordables. L'année dernière déjà, la petite citadine avait droit à un tout nouveau design qui nous avait globalement convaincu. Mais ce n'était visiblement pas assez pour le constructeur français, qui revient à la charge ce mois-ci avec une énième version de la voiture.

Cette fois, le design reste le même – c'est sous le capot que la Dacia Spring a droit à une mise à jour. Et pas des moindres : au programme, de tous nouveaux moteurs et un nouveau type de batterie, en plus de quelques améliorations techniques çà et là qui pourraient régler les derniers défauts qu'on lui reprochait. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout, puisque Renault nous réserve une autre belle surprise. Malgré toutes ces nouveautés, le prix de la Dacia Spring reste à 16 900 € pour sa version la moins chère.

La Dacia Spring s'améliorer sans augmenter de prix

Commençons donc par la batterie. Comme pour la Megane E-Tech, Renault fait le pari d'un pack LFP (lithium-fer-phosphate), moins cher à fabriquer – ce qui explique certainement que la Dacia Spring maintient son tarif actuel. Celle-ci est légèrement moins puissante que la batterie NMC précédente, 24,3 kWh contre 26,8 kWh. Malgré tout, Renault promet toujours une autonomie de 225 km, sur le modèle aux roues 15 pouces. La batterie se recharge également plus vite grâce à son chargeur en courant alternatif 7 kW. Comptez 3h40 pour passer de 20% à 80%, contre 4 heures auparavant.

Du côté des moteurs, la Dacia Spring passe de blocs 45 et 65 ch à des blocs 70 et 100 ch. Une belle augmentation qui lui offre un gain en puissance remarquable. Là il fallait 26,2 autrefois secondes pour passer de 80 à 120 km/h, il ne lui faut désormais plus que 10,3 secondes. Notons par ailleurs l'ajout d'une barre anti-roulis, qui permet au véhicule de gagner en stabilité dans les virages, ainsi qu'une assistance au freinage plus efficace. Enfin, la carrosserie se dote d'un nouveau coloris, baptisé Seafoam.