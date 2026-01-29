Voici comment l’atmosphère crée des tempêtes de neige géantes

Des tempêtes de neige massives ont frappé les États-Unis en plein hiver. Derrière ces événements extrêmes se cache un phénomène atmosphérique peu connu. Il se forme très haut dans le ciel et bouleverse la météo au sol.

Le réchauffement climatique n’est plus une hypothèse, c’est un constat répété année après année. D’après les dernières données de la NASA, 2025 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Pourtant, les phénomènes météo extrêmes ne se limitent pas à la chaleur ou aux sécheresses. Ils incluent aussi des épisodes de froid intense, comme ceux observés ces dernières semaines. Une atmosphère plus chaude ne supprime pas l’hiver, elle le rend plus instable.

Fin janvier 2026, une violente tempête hivernale a traversé les États-Unis. Elle a touché des régions allant du Nouveau-Mexique jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. Des chutes de neige dépassant 30 cm ont été mesurées dans le nord-est, tandis que le sud faisait face à des pluies verglaçantes et à des coupures de courant massives. Pour comprendre cette situation, il faut regarder au-delà des nuages et des cartes météo classiques. Le responsable se trouve à plus de 20 kilomètres d’altitude. C’est le vortex polaire stratosphérique.

Le vortex polaire stratosphérique déclenche des vagues de froid extrêmes sur Terre

Selon les explications relayées par The Denver Post, ce vortex est un courant d’air rapide qui entoure le pôle Nord, dans la stratosphère. Il forme une barrière naturelle qui maintient l’air glacial autour de l’Arctique. Mais parfois, ce courant se déforme, s’affaiblit ou se déplace. Cela permet à l’air arctique de s’échapper vers le sud et d’envahir des zones tempérées, créant des tempêtes de neige soudaines et intenses. En janvier, ce phénomène s’est superposé à une configuration favorable du jet-stream et à une importante masse d’air humide en provenance du golfe du Mexique.

Les chercheurs notent que ces déformations du vortex pourraient devenir plus fréquentes. Le réchauffement rapide de l’Arctique, en modifiant les équilibres atmosphériques, rend ce courant d’air plus instable. De plus, une atmosphère plus chaude retient plus d’humidité. Cela signifie que lorsqu’il fait suffisamment froid, les précipitations deviennent plus abondantes. Les scientifiques cherchent encore à mieux comprendre l’impact exact du climat sur ces événements extrêmes. Une chose est sûre, la météo hivernale ne suit plus les schémas d’autrefois.