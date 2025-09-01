Voici comment il faudra replier le Samsung Galaxy Z TriFold, cette fuite le montre

De nouvelles fuites dévoilent plusieurs aspects du futur smartphone pliable en 3 de Samsung. L'une d'elle montre comment le Galaxy Z TriFold se replie sur lui-même. La voici.

Les smartphones pliables en 2 se divisent en 2 écoles. Il y a ceux qui se plient sur la hauteur, comme les anciens mobiles à clapet, et ceux qui se plient dans le sens de la longueur, à l'instar des Galaxy Z Fold. Pour les modèles pliables en 3, c'est un plus compliqué. Techniquement, on peut imaginer plusieurs manières de faire : rabattre les volets gauche et droite sur celui du milieu, la même chose mais sur la face arrière du volet central, ou encore le pliage “en accordéon” du Huawei Mate XT.

Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Le choix ne doit pas se faire à la légère puisqu'en fonction, le constructeur devra concevoir un système de charnière précis et articuler les fonctionnalités du smartphone autour de la méthode retenue. Samsung a déjà décidé ce qu'il fera avec son Galaxy Z TriFold, le nom supposé de son premier smartphone pliable en 3. Les indiscrétions d'un leaker nous montre ce qu'il en est.

Le Samsung Galaxy Z TriFold ne se repliera pas comme le Huawei Mate XT

Sur X (Twitter), l'internaute connu sous le pseudonyme de TechHighest dévoile 3 animations probablement tirées de OneUI 8. Elles montrent 3 fonctionnalités du Galaxy Z TriFold : la possibilité de charger des accessoires comme des écouteurs en les posant sur la face arrière du mobile, le paiement via NFC et la recharge sans fil de l'appareil. Rien de bien original, mais la dernière est intéressante sur un autre point. Regardez-là, c'est celle qui est située en haut à droite dans le post.

Comme vous avez pu le voir, le Galaxy Z TriFold de Samsung adoptera un pliage vers l'intérieur. Il faudra rabattre le volet gauche sur celui du milieu, puis les deux sur celui de droite. Un choix qui oblige Samsung à prévoir une charnière un peu plus grosse à ce niveau-là. Étant donné que la course à la finesse bat son plein dans le secteur des smartphones, on se doute que la marque sud-coréenne a trouvé un moyen pour que ça soit le plus discret possible. Encore quelques mois à attendre pour voir comment.