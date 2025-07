On sait à quoi va ressembler le smartphone pliable en 3 de Samsung, merci One UI 8

Samsung serait prêt à dévoiler son premier smartphone pliable en 3, supposé s'appeler Galaxy G Fold. On en a désormais un aperçu grâce à One UI 8. Voici à quoi s'attendre.

Les smartphone pliables en 2 comme les Z Fold et Z Flip de Samsung ? C'est démodé. Le futur, ce sont les smartphones pliables en 3. C'est même le présent puisque Huawei a ouvert le bal de cette nouvelle forme de mobile avec son Mate XT. À l'heure actuelle, ce marché de niche ne passionne pas les foules, surtout vu le prix exorbitant de l'appareil, mais ça pourrait bien changer prochainement. Il suffit souvent qu'un constructeur plus connu de l'utilisateur lambda propose une alternative pour déchaîner les passions. Au hasard, Samsung.

Tout comme l'entreprise coréenne a démocratisé les anneaux connectés, elle risque de faire pareil en dévoilant son premier mobile à 3 volets. D'après les dernières rumeurs, cela ne saurait tarder puisque Samsung le ferait en même temps que les Galaxx Z Fold et Z Flip 7, ce qui est prévu pour cet été. En attendant, il y a des indices donnant du crédit à l'hypothèse. On doit le dernier en date aux équipes d'Android Authority, qui l'ont découvert dans les tréfonds de One UI 8.

Voici un rendu du futur smartphone Samsung pliable en 3

En fouillant dans le dernier build de la surcouche Samsung basée sur Android 16, on trouve des animations montrant à quoi va ressembler ce qui pourrait s'appeler le Galaxy G Fold. La capture ci-dessous est issue d'une démonstration du NFC, pour indiquer que la puce se situe à droite, dans le volet intégrant l'îlot photo. Ce dernier ressemble à ceux que l'on peut voir sur les Z Fold et Z Flip.

Une autre animation relative au pliage du smartphone montre comment il va se démarquer du Huawei Mate XT. Le Samsung Galaxy G Fold va se plier intégralement vers l'intérieur. Il y a d'ailleurs un ordre : quand vous faites face à l'écran, vous repliez d'abord le panneau de gauche, puis celui de droite. C'est différent du Mate XT où l'un des panneaux se replie vers l'arrière, formant un genre de “S” visible sur la photo servant d'illustration à cet article. Plus qu'à patienter pour essayer ça en vrai.