Samsung confirme : son smartphone pliable en trois et son casque Android XR arrivent cette année

C'est désormais officiel, Samsung va bien lancer son smartphone Galaxy TriFold et son casque de réalité mixte sous Android XR avant la fin de l'année 2025.

Samsung a publié ses résultats financiers pour le dernier trimestre. Comme le veut la tradition, ce rapport s'est accompagné d'une conférence téléphonique pour commenter les récentes performances de l'entreprise, ainsi que ses perspectives d'avenir. Le constructeur a particulièrement insisté sur l'arrivée imminente sur le marché de deux nouveaux produits : un smartphone pliable en trois et un casque de réalité mixte.

“Nous stimulerons les ventes de nos appareils mobiles d'IA haut de gamme, y compris nos appareils pliables récemment lancés, et nous viserons à dominer le marché en élargissant notre écosystème grâce à des facteurs de forme innovants comme le prochain appareil TriFold et notre premier casque XR”, a expliqué Soon-Cheol Park, directeur financier de Samsung Electronics. “Nous nous préparons à lancer cette année des produits innovants de nouvelle génération, notamment notre casque XR et notre smartphone TriFold”, a renchéri Daniel Araujo, responsable de la division mobile.

IA et nouveaux designs au cœur de la stratégie

Les cadres de Samsung ont beaucoup prononcé le mot “IA” durant cet appel, alors que le Galaxy S26 pourrait embarquer d'autres assistants IA que Gemini et que les Galaxy Watch 8 intègrent Gemini pour la première fois. Le futur casque sous Android XR disposera d'ailleurs de capacités d'IA multimodales, est-il précisé. La firme sud-coréenne vise aussi la croissance via des services tels que la santé connectée, un segment sur lequel Apple a pris une certaine avance.

Samsung évoque aussi le Galaxy S25 FE, le modèle plus abordable de la série, qui sortira plus tôt que d'habitude. Le Galaxy S24 FE ayant été commercialisé le 26 septembre 2024, il faut s'attendre à avoir des nouvelles du S25 FE très bientôt. Côté tablettes, la Galaxy Tab S11, “dotée de capacités d'IA améliorées”, devrait bientôt être annoncées. Elle sera suivie par des modèles d'entrée et de milieu de gamme.

Enfin, Samsung parle de “la production en série à grande échelle de nouveaux produits mobiles utilisant le procédé 2 nanomètres de première génération”. Peut-on s'attendre à une amélioration sensible des performances des puces Exynos ? Nous le saurons dans quelques mois.