Voilà comment le smartphone pliable en 3 de Samsung devrait gérer le multitâche

L'appareil qui devrait s'appeler Galaxy Z TriFold de Samsung, premier smartphone pliable en 3 du constructeur, dévoile sa gestion possible du multitâche, plusieurs mois avant sa sortie.

Quiconque a l'habitude de travailler avec de multiples fenêtres ouvertes sur son ordinateur vous le dira : plus l'écran est grand, et même plus il y a d'écrans, mieux c'est. Le logiciel de messagerie interne de l'entreprise, l'agenda, le tableau sur lequel vous travaillez, un navigateur Web avec quelques onglets… On arrive vite à court de place. Maintenant imaginez la même chose sur un smartphone. Le multitâche n'est pas leur fort, même s'il existe des modèles plus adaptés que d'autres.

Nous pensons bien sûr aux mobiles pliables comme la gamme des Galaxy Z Fold. Ce sont des appareils à double écrans après tout. Huawei est allé plus loin avec le Mate XT pliable en 3. Depuis, on sait que Samsung travaille à sa propre version d'un tel engin. La plupart des leakers s'accordent pour dire qu'il s'appellera Galaxy Z TriFold. Des mois avant sa présentation, nous en apprenons plus sur la manière dont il pourrait gérer le multitâche.

Découvrez un aperçu du multitâche sur le futur Galaxy Z TriFold de Samsung

Sans surprise, avoir 3 applications affichées côte à côte sera plus agréable sur les 10,1 pouces attendus pour la dalle interne du Z TriFold. À titre de comparaison, faire pareil avec le Z Fold 7 comprime 2 des 3 applis sur 25 % de l'écran. Avec le TriFold, vous pourrez aligner l'équivalent de 3 écrans de smartphones “normaux”, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Une fonctionnalité qui s'appelerait Split Trio, du moins en anglais, et qui débarquerait dans OneUI 8.5.

Autre possibilité : la duplication des bureaux affichés par l'écran externe sur l'écran interne. Vous pouvez en définir 3 distincts avec chacun leurs raccourcis d'applications et les retrouver “fusionnés” sur l'écran interne. L'image ci-dessous illustre le principe pour 2 bureaux.

Nous sommes encore loin d'avoir tout vu sur le Galaxy Z TriFold de Samsung. Sa présentation officielle est attendue pour la fin de l'année 2025, voire début 2026. Cela laisse le temps aux “tipsters” de publier d'autres indiscrétions sur le fonctionnement de l'appareil.

