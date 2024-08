Voici ce que les propriétaires d’iPhone attendent de l’iPhone 16, ce n’est pas un nouveau processeur

Un sondage révèle ce qui pourrait convaincre les détenteurs d'iPhone de passer à l'iPhone 16 lors de sa sortie en septembre. Les points évoqués ne sont pas forcément ceux que l'on attendaient.

Il reste moins d'un mois avant l'annonce officielle des iPhone 16 d'Apple. La conférence annuelle du constructeur devrait avoir lieu aux alentours du 10 septembre 2024 et elle sera l'occasion de vérifier si toutes les rumeurs dont nous avons été abreuvés ces derniers mois se concrétisent. Il est cependant possible de se faire une bonne idée de ce à quoi s'attendre. Que ce soit en terme de finitions du design ou de taille d'écran, les personnes intéressées peuvent déjà se projeter et réfléchir à l'acquisition du nouveau mobile.

Mais parmi toutes les nouveautés attendues, lesquelles sont les plus à même de convaincre les indécis de franchir le pas ? Surtout ceux qui possèdent déjà un iPhone fonctionnel. C'est à cette question, entre autres, que SellCell s'est intéressé. Dans un sondage regroupant les réponses de plus de 2 000 propriétaires d'iPhone américains, on peut lire la demande suivante : “Sélectionnez les améliorations/aspects supposés LES PLUS IMPORTANTS qui vous encourageraient à acheter un iPhone 16“. Les répondants devaient en choisir 2 et les résultats peuvent surprendre.

Voilà ce qui pourra convaincre les détenteurs d'iPhone de passer à l'iPhone 16

Avec 30,9 % des votes, le prix de l'iPhone 16 est le facteur le plus déterminant. Autrement dit : peu importe que ce proposera le nouveau smartphone d'Apple, si son prix est jugé trop élevé, il restera en magasin.

Vient ensuite la preuve que les nombreux problèmes de surchauffe des iPhone 15 ont marqué les esprits. 26,8 % des personnes interrogées se laisseraient convaincre par le nouveau système de refroidissement des iPhone 16. Le podium est fermé par la présence d'Apple Intelligence, l'IA dont on sait qu'elle ne sera pas disponible au lancement des mobiles.

Les autres aspects techniques a priori alléchant tels qu'un nouveau processeur, un bouton “capture” ou la prise en charge du Wi-Fi 7 n'arrivent qu'après ce trio de tête. Toujours est-il que ce n'est pas ça qui va empêcher les sondés de mettre la main au portefeuille : ils sont environ 62 % a envisager d'acheter un iPhone 16 en septembre.

Source : SellCell