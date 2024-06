SpaceX travaille sur un mini routeur Starlink, c’est confirmé

La Federal Communications Commission (FCC) a donné son accord pour un appareil mystérieux de SpaceX. Il pourrait probablement s’agir d’un nouveau routeur ultra compact Starlink. Ce dispositif, dont les détails sont encore secrets, pourrait bien révolutionner l'usage de l'internet satellite avec l'arrivée imminente d’une mini antenne portable.

Depuis des années, SpaceX travaille sur l'expansion de son service internet par satellite, Starlink. Avec des milliers de ces derniers déjà en orbite, la société cherche constamment à améliorer l'accès aux services de télécommunication. En janvier 2024, l’entreprise a franchi une étape importante en envoyant le premier SMS par satellite suivi du premier appel vidéo avec des téléphones standards non modifiés.

Dans ce contexte, nous venons d’apprendre que la Federal Communications Commission (FCC) a donné son feu vert à SpaceX pour un “module sans fil” fonctionnant sur les bandes radio Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz. Ce dernier, baptisé “UTW-231”, semble être un routeur ultra compact, capable de tenir dans la paume de la main. Les documents de la FCC révèlent qu'il utilise des puces MediaTek et supporte la norme Wi-Fi 6 avec des vitesses allant jusqu'à 1 300 Mbps.

Le mini routeur de Starlink pourrait tenir dans la main

Le routeur UTW-231 pourrait bien faire partie du projet de la mini antenne parabolique Starlink, prévue pour cette année. Elon Musk, PDG de SpaceX, a déjà évoqué qu’elle serait portable et suffisamment petite pour tenir dans un sac à dos. Un précédent dépôt auprès de la FCC avait mentionné une antenne de la taille d'un ordinateur portable, renforçant cette hypothèse.

SpaceX a gardé confidentielles les photos internes et externes du routeur pour une période de 180 jours. Cependant, un aperçu des composants internes laisse penser que ce routeur est encore plus petit que ce que l’on imaginait. Il est donc conçu pour être extrêmement portatif et idéal pour les utilisateurs mobiles.

Le timing de cette approbation est intéressant. En effet, il y a un an tout juste, SpaceX avait reçu l'autorisation de la FCC pour son routeur Wi-Fi 6 de troisième génération, désormais livré avec la nouvelle antenne Starlink V4. Cette nouvelle approbation, couplée aux récentes mentions du terme “Mini” sur le site officiel du fournisseur d'accès, suggère une annonce imminente de ce routeur par satellite ultra compact.