SpaceX veut lancer un abonnement Starlink pour smartphones dès la fin de l’année

SpaceX se prépare à apporter son service d'internet par satellite directement aux smartphones, avec des plans pour lancer une version cellulaire de Starlink dès cet automne, sous réserve de l'approbation de la Commission fédérale des communications (FCC).

La société aérospatiale a révélé sa fenêtre de lancement cible dans un récent dossier sur les nouvelles règles de la FCC concernant la fourniture d'une connectivité par satellite aux opérateurs américains, connue sous le nom de « couverture supplémentaire à partir de l'espace ». « SpaceX soutient la quasi-totalité de la récente ordonnance de la Commission sur la couverture supplémentaire de l'espace et se réjouit de lancer un service commercial de téléphonie cellulaire directe aux États-Unis cet automne », a écrit l'entreprise.

Le dossier donne un aperçu de l'ambitieuse vision à long terme de SpaceX pour son système Starlink « direct to cell ». Bien que l'objectif initial soit de fournir des services de messagerie textuelle, d'appels vocaux et de navigation sur le web à des smartphones non modifiés, la société laisse entendre que « des innovations futures pourraient permettre un service de couverture supplémentaire encore plus robuste et des fonctions améliorées ».

Vos smartphones pourront bientôt se connecter à Internet par satellite

Essentiellement, le Starlink cellulaire vise à transmettre des données internet directement aux téléphones des consommateurs au sol, ce qui constitue une solution de connectivité précieuse dans les zones où la couverture cellulaire est faible ou inexistante. « Ce service amélioré ne remplacera pas les réseaux mobiles terrestres, mais il fournira une meilleure source de connectivité là où ces réseaux n'existent pas », précise SpaceX.

Cependant, SpaceX demande à la FCC d'assouplir certaines restrictions qui pourraient entraver les performances et la fiabilité du futur service cellulaire. En particulier, l'entreprise souhaite que la Commission remplace sa limite actuelle de densité de flux de puissance hors bande par des limites plus granulaires et spécifiques à la bande. Selon SpaceX, la limite actuelle pourrait « compromettre l'objectif de fournir une couverture solide en cas d'urgence » et empêcher le développement de futures innovations pour la technologie cellulaire Starlink.

SpaceX affirme qu'elle s'efforce d'atténuer ces risques, mais que le cadre de la FCC devrait être suffisamment souple pour tenir compte des progrès rapides de la technologie des satellites, tels que les antennes à réseau phasé orientables et la programmation dynamique des faisceaux. Il reste maintenant à voir si SpaceX va ou non réussir à lancer son abonnement pour smartphones dès cet automne.