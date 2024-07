Vite, le MacBook Air M2 passe à moins de 1000 € pour le Prime Day !

Le Prime Day est actuellement en cours sur Amazon. Durant cette courte période, vous pouvez faire de belles affaires au rayon high-tech. Le MacBook Air doté de la puissante puce M2 se retrouve ainsi à 999 € au lieu de 1199€.

Chaque été, Amazon organise le Prime Day en parallèle des soldes. Durant ce court évènement qui se déroule cette année les 16 et 17 juillet, les membres Prime peuvent faire le plein de bons plans. Pas d’inquiétude, si vous n’êtes pas encore abonné, Amazon propose actuellement un essai gratuit de 30 jours, ce qui vous permet de profiter des différentes offres dès à présent.

Le MacBook Air vous fait de l’oeil ? Vous pouvez avoir la version de 256 Go avec 8 Go de RAM équipée de la puce M2 à seulement 999 € sur Amazon. C’est un excellent prix pour ce modèle aux finitions haut de gamme.

Outre sa puce CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs qui est nettement plus puissante que celle présente dans la génération précédente, ce MacBook Air est équipé d’un écran plus grand qui passe de 13,3 pouces à 13,6 pouces. La dalle Liquid Retina profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et d’une belle luminosité de 500 nits. La webcam a également été améliorée puisqu’elle permet maintenant de faire des images en Full HD.

Grâce à son poids plume de seulement 1,24 kg et à son autonomie de 18 heures, vous pouvez facilement le transporter pour travailler de n’importe où sans avoir à vous soucier de la batterie. Enfin, au niveau des connectiques, le MacBook Air M2 est embarque un port de charge MagSafe, deux ports Thunderbolt et une prise casque.

Ce modèle est normalement en vente à 1199€. Mais durant le Prime Day qui se termine demain, son prix chute à 999 € seulement sur Amazon. Ne tardez pas pour en profiter !

