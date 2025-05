Netflix accélère sa campagne de communication autour de la sortie de la saison 3 de Squid Game. Un premier teaser vidéo nous met l'eau à la bouche pour la conclusion de la série.

En début d'année, Netflix confirmait la date de sortie de la saison 3 de Squid Game, qui sera diffusée sur la plateforme de streaming à partir du 27 juin 2025. Il s'agira de la toute dernière saison de la série sud-coréenne, qui comprendra six épisodes. Et à moins de deux mois de sa disponibilité, nous avons enfin un premier teaser vidéo officiel à nous mettre sous la dent.

“Que les derniers jeux commencent”. D'une durée d'une minute et 25 secondes, ce teaser nous apprend que la saison 3 se déroule immédiatement après les événements de la saison 2 (ce qui n'est pas surprenant étant donné comment celle-ci se termine). On aperçoit de nouveaux jeux et la vidéo se termine sur des cris de bébé. Là encore, rien de bien étonnant, la saison 2 nous ayant introduit le personnage de Kim Jun-hee, une femme enceinte.

Squid Game saison 3 va concluer la série

“Après le suspense dévastateur de la saison 2, la saison 3 replonge Gi-hun (Joueur 456) au cœur brutal des jeux, déterminé à les démanteler une fois pour toutes. Toujours hanté par la trahison et la perte de son plus proche allié, Jung-bae (Joueur 390), Gi-hun fait face à de nouveaux dangers, dont le Front Man, qui a infiltré leur rébellion sous le nom de Joueur 001”, indique Netflix.

Pour rappel, la saison 2 de Squid Game a été diffusée en décembre 2024, après plus de trois ans d'attente. La saison 1 s'était vite imposée comme une des séries les plus populaires de tous les temps sur Netflix, jusqu'à devenir un véritable phénomène de société. Squid Game saison 2 a battu des records d'audience, mais l'accueil des téléspectateurs a été mitigé et beaucoup n'ont pas été convaincus par l'intrigue de cette suite. On ne peut qu'espérer que la saison 3 parvienne à donner une fin satisfaisante aux fans.

2025 verra une autre série Netflix culte s'achever. La saison 5 de Stranger Things sera aussi la dernière, mais on ne connait pas encore la date exacte de diffusion.