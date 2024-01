Vision Pro : vous devrez utiliser un iPhone avec Face ID pour commander le casque

Apple se prépare au lancement de son premier casque connecté, le Vision Pro, qui aura lieu d’ici quelques jours seulement. Avant cela, on sait enfin comment vont se dérouler les commandes.

Apple s'apprête à lancer son premier casque de réalité mixte, le Vision Pro, aux États-Unis le mois prochain. L'appareil a suscité beaucoup d'intérêt parmi les passionnés de technologie, et beaucoup sont impatients de le précommander le 19 janvier. Cependant, contrairement à la commande d'un iPhone ou d'un Mac, le Vision Pro nécessite une étape spéciale pour garantir un ajustement correct : un scan du visage.

Apple explique que le Vision Pro est un appareil hautement personnalisé qui doit s'adapter à la forme et à la taille du visage de l'utilisateur. Le casque se compose de plusieurs éléments, tels que le joint d'étanchéité, le bandeau et la lentille, qui doivent être personnalisés pour chaque utilisateur. Pour ce faire, l'application Apple Store utilisera Face ID pour scanner le visage de l'utilisateur et déterminer la bonne taille pour chaque composant.

Le Vision Pro aura besoin d’un scan de votre visage

Apple précise que ce scan du visage est essentiel pour que Vision Pro fonctionne comme prévu. Si les composants sont trop grands ou trop petits, puisque si le casque n’est pas bien ajusté, il pourrait entraîner une gêne ou des performances médiocres.

Apple a testé cette technologie avec des développeurs qui ont eu accès au prototype Vision Pro. L'application Apple Store utilisera une approche similaire pour mesurer le visage de l'utilisateur et suggérer la meilleure taille pour chaque composant. L'utilisateur pourra ensuite précommander le casque avec les composants personnalisés.

Le problème, c’est que cela laisse sur le carreau tous les utilisateurs de smartphones Android, mais surtout ceux qui ont un iPhone sans le système Face ID. Ceux-ci devront alors obligatoirement se rendre dans un Apple Store pour essayer le casque et l’ajuster, ce qui n'est pas toujours possible ou pratique pour tout le monde.

Pour ceux qui hésitent à acheter le Vision Pro, dont le prix de base est fixé à 3 499 dollars, Apple a indiqué que le casque serait disponible en magasin pour des démonstrations le jour du lancement. Cependant, tous ne devraient pas pouvoir l’acheter, puisque l’analyste Ming-Chi Kuo prédit que seulement 60 000 à 80 000 unités seront disponibles le jour du lancement. On s’attend donc à des ruptures de stock très rapides.