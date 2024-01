Disney dévoile HoloTile, un tapis roulant qui résout le plus gros problème de la réalité virtuelle

Disney vient peut-être de résoudre l’un des plus gros problèmes de la VR grâce à une nouvelle innovation nommée HoloTile. Il s’agit de tuiles actives intelligentes qui permettent de marcher en VR, sans vous déplacer dans la réalité.

La réalité virtuelle est une technologie qui peut vous transporter dans différents mondes et vous donner l'impression d'y être réellement. Mais l'un des défis est de savoir comment se déplacer dans ces environnements virtuels sans rompre l'immersion. Vous ne voulez pas être assis sur votre canapé pendant que votre avatar court ou vole, car cela peut rendre certains utilisateurs malades.

C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont développé des solutions pour permettre des mouvements naturels et réalistes dans la réalité virtuelle, comme des tapis roulants, des chaussures ou des combinaisons. Toutefois, ces solutions présentent souvent des inconvénients : elles sont coûteuses, encombrantes, bruyantes ou limitées à une seule personne. Disney a donc dévoilé sa propre solution, et celle-ci s’annonce pour le moins prometteuse.

Qu’est-ce que HoloTile, le tapis roulant révolutionnaire de Disney ?

Disney vient de présenter HoloTile, un système de plancher modulaire et extensible qui permet à plusieurs personnes de marcher dans n'importe quelle direction dans la réalité virtuelle, sans se heurter ni tomber. HoloTile a été développé par le département Recherche et Développement de Disney Imagineering, qui est chargé de créer des expériences innovantes et immersives pour les parcs et attractions de Disney. La technologie a été présentée en vidéo par Lanny Smoot, Imagineer de Disney, chercheur et membre de longue date du département.

HoloTile se compose de tuiles actives dont la surface est constituée de disques. Les disques ont des bords surélevés qui forment une surface plane pour les tuiles. Les disques peuvent tourner et s'incliner pour modifier la direction et la vitesse des objets sur les tuiles, comme les pieds d'une personne. Les tuiles peuvent également communiquer entre elles et avec un contrôleur central, qui peut synchroniser le mouvement des tuiles avec le contenu VR.

HoloTile peut alors créer une surface de sol large et homogène pouvant accueillir un nombre illimité de personnes, qui peuvent marcher, courir ou danser en réalité virtuelle, sans se heurter les unes aux autres ou aux murs. Le sol peut également s'adapter à la forme et à la taille de la pièce, et peut être agrandi ou réduit selon les besoins.

Selon Smoot, HoloTile pourrait permettre à des personnes d'explorer ensemble différents lieux en VR, ou aux artistes de bouger et de danser d'une nouvelle manière sur scène. Cependant, HoloTile est une technologie qui n’en est encore qu’à un stade de projet de recherche, et on ne sait donc pas encore quand et où celle-ci sera disponible pour le public.