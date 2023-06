Vision Pro : Apple travaille sur un « mode voyage » utiliser le casque dans un avion

Le prochain casque de réalité virtuelle/augmentée (VR/AR) Vision Pro d'Apple devrait offrir une fonctionnalité unique appelée “Travel Mode”, destinée aux utilisateurs qui souhaitent utiliser l'appareil lorsqu'ils se trouvent dans un avion.

Nos confrères de MacRumors annoncent avoir découvert des indices dans le kit de développement de visionOS qui laissent entendre qu’Apple travaille sur un « mode voyage » pour son casque de réalité mixte Vision Pro. Il s'agit notamment d'invites telles que “Etes-vous dans un avion ?” et “Si vous êtes dans un avion, vous devez laisser le mode voyage activé pour continuer à utiliser votre Vision Pro“. En outre, des instructions indiquent qu'il faut rester immobile en mode voyage.

Le mode voyage semble restreindre les entrées de l'utilisateur et modifie probablement la façon dont les fenêtres et les écrans apparaissent devant l'utilisateur. La mise en œuvre spécifique n'est pas encore claire, mais on suppose que dans un avion, les fenêtres virtuelles peuvent être positionnées sur le siège devant l'utilisateur.

Le Vision Pro aura droit à un mode voyage unique

En mode voyage, on s’attend à ce que certains capteurs ou fonctions qui dépendent de la perception de votre espace soient désactivés ou réduits, comme le laisse entendre une invite sur visionOS. La proximité d'autres passagers et l'espace limité dans une cabine d'avion pourraient potentiellement perturber ces fonctions, de sorte que leur désactivation contribue à maintenir une expérience de RV fluide et précise.

Apple devrait également désactiver Digital Personas, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer des avatars. VisionOS suggère que l'espace restreint et les fonctions de sensibilisation désactivées peuvent avoir un impact sur la précision et la représentation des avatars.

VisionOS laisse également entendre une réduction de la précision du suivi du regard en mode voyage. Apple invite les utilisateurs à “rester immobiles en mode voyage”. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui décourage les utilisateurs de faire de grands gestes ou de se déplacer excessivement lorsqu'ils sont dans un avion.

Il reste maintenant à voir à quoi va ressembler exactement ce mode voyage, qui s’annonce pour le moins unique dans son genre. En attendant, on vous rappelle qu’Apple pourrait être forcé de changer le nom de son casque en Chine, et que nous savons déjà combien coûte l’appareil à fabriquer.