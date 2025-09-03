Des utilisateurs détournent Vinted avec cette astuce interdite pour économiser sur leur déménagement

Déménager peut coûter cher en frais de transport, mais des utilisateurs ont trouvé une parade pour économiser : utiliser Vinted. Cette astuce, bien que contraire au règlement de l’application de revente, est de plus en plus répandue.

Vinted, la célèbre application de vente d’articles de seconde main, a vu sa réputation être entachée plusieurs fois : accusations de frais abusifs, suppression de PayPal de ses moyens de paiements, harcèlement sexuel, recrudescence des arnaques exploitant les failles de son système. Mais cette fois-ci, c’est la plateforme qui en subit les conséquences, et non pas les acheteurs innocents et les vendeurs intègres.

« Pourquoi faire appel à la Poste ou à des déménageurs quand on peut passer par Vinted pour expédier ses cartons ? », c’est la réflexion que se font les utilisateurs qui détournent l’objectif initial de l’application. Le but derrière cette parade de plus en plus répandue, notamment chez les étudiants, est clair : faire des économies sur les frais de port.

Cette parade interdite transforme Vinted en service de déménagement low-cost

Certains utilisateurs exploitent les frais de port très faibles de Vinted dans le but d’économiser sur les envois lourds et de longue distance. Le principe est simple : mettre en vente leurs affaires à des prix dérisoires sur l’application, les racheter soi-même – ou demander à un proche de le faire –, puis expédier leurs valises par le biais de Mondial Relay, Chronopost ou VintedGo à des tarifs défiants toute concurrence.

Nos confrères de Franceinfo ont recueilli plusieurs témoignages. Lou, 26 ans, a dû déménager de Bordeaux à Lyon, mais il lui restait cinq cartons qui ne rentraient pas dans sa voiture. Elle les a donc mis à 1 euro chacun sur Vinted, afin que sa mère les rachète. Lou s’en est tirée « pour une trentaine d’euros », alors que passer par la Poste lui aurait coûté « autour des 100 ou 120 euros » et un camion de déménagement « entre 250 et 300 euros » selon elle. C’est cette technique qu’a aussi utilisée Lili, 16 ans, pour expédier ses 30 kilos d’habits après un an en Italie. Selon elle, les frais de bagage en plus en soute lui auraient coûté 90 euros.

L’application de revente rappelle que ces pratiques sont contraires à son règlement, puisque les utilisateurs sont censés mettre leurs articles en ligne séparément afin de les vendre à d’autres acheteurs qu’eux-mêmes.