Fini l’embarras à la caisse, les paiements par smartphone vont devenir beaucoup plus fluides

La norme NFC va bientôt évoluer avec un changement de taille : la distance de connexion entre deux appareils va passer de 5 mm à 20 mm. Autrement dit, il ne sera plus nécessaire de coller son smartphone au terminal de paiement en espérant que cela fonctionne. Avec tous les risques que cela engendre.

Le NFC Forum accélère le pas sur l'amélioration de sa norme sans contact. En juin dernier, le consortium annonçait une petite révolution à venir sur sa technologie : le passage du seuil de connexion de 5 mm à 20 mm, soit une distance 4 fois plus grande. Dans un communiqué de presse publié hier, l'organisation annonce le déploiement officiel de cette mise à jour. Baptisée CR15, celle-ci est d'ores et déjà en cours de test auprès des commerçants.

Toutefois, il y a peu de chances que vous puissiez en profiter. Si la certification est, elle, bien disponible, il faudra attendre que les constructeurs s'y adaptent avec des puces compatibles. Autrement dit, il faudra attendre au moins la fin de l'année prochaine – certains évoquent l'iPhone 18 comme premier smartphone compatible – pour un déploiement auprès du grand public.

Les paiements sans contact vont devenir vraiment sans contact

En théorie, cette plus grande distance de connexion devrait faciliter nombre d'opérations qui repose sur la technologie NFC, que ce soit le paiement sans contact ou le déverrouillage de serrures. “La norme CR15 […] permettra de faire progresser de nombreux cas d'utilisation émergents, tels que l'utilisation de votre téléphone portable comme clé numérique pour déverrouiller votre voiture, ou d'une smartwatch comme ticket de transport”, explique Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum.

Se pose forcément la question de la sécurité. Augmenter la distance de connexion revient potentiellement à donner plus de mou aux hackers passant à proximité. Sur ce point, le NFC Forum se veut rassurant. Selon ce dernier, 20 mm reste une très petite portée, surtout comparé aux autres technologies sans fil comme le Bluetooth et le Wi-Fi. Sans compter les autres couches de protection : authentification biométrique, plafond de paiement, etc. Autrement dit, rien ne devrait changer, si ce n'est la simplicité du processus.