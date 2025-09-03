La vérification de l’âge sur Internet a déjà des effets pervers, mais est-ce vraiment une surprise ?

Alors que la vérification de l'âge des internautes se généralise, il est déjà possible de constater certains de ses effets. C'était prévisible, mais les régulateurs ne pensaient peut-être pas que cela arriverait aussi vite.

Surfer sur Internet au Royaume-Uni est beaucoup moins simple depuis quelques semaines. Si vous essayez d'accéder à une plateforme réservée aux adultes, voire même à Spotify, X (Twitter) ou encore Discord, vous êtes accueilli par un popup demandant de vérifier votre âge. En France aussi le procédé se met en place, même s'il se cantonne chez nous aux sites pornographiques, pour l'instant. L'objectif est clair : protéger les mineurs en supprimant la simple déclaration sur l'honneur pour certifier que oui, vous avez bien 18 ans.

Une intention louable dont la concrétisation est loin d'être aussi simple que les régulateurs veulent nous le faire croire. Une simple analyse du trafic vers certains sites Web suffit à s'en rendre compte. Le Washington Post a pris les 90 sites pour adultes les plus fréquentés selon une firme spécialisée. Le média a ensuite utilisé un VPN pour simuler une connexion depuis le Royaume-Uni. Sur tous les sites visités, 14 ne demandent pas de vérification d'âge malgré la nouvelle loi. Que voit-on à leur sujet ?

Imposer la vérification de l'âge des internautes n'a pas l'effet attendu

La réponse est presque évidente : les 14 sites n'appliquant pas la vérification de l'âge ont vu leur fréquentation exploser au Royaume-Uni. L'un d'eux a carrément doublé le nombre de ses visiteurs en moins d'un mois. Mais ce n'est pas la seule découverte du Washington Post.

Il se trouve que certaines plateformes ont mis en place le système imposé tout en laissant les vignettes des vidéos explicites visibles, voire en diffusant une minute de ces dernières avant de lancer le processus. Pire : des sites affichent carrément un tutoriel pour contourner la vérification de l'âge, par exemple en passant par le réseau Tor ou un VPN.

Au final, les mesures de protection ont l'effet inverse de celui escompté. Des copies de sites pour adultes émergent également en promettant l'absence de contrôle, avec tous les risques que cela entraîne en matière de cybersécurité. Les régulateurs ont déjà annoncé l'ouverture d'enquêtes, bien qu'on ait du mal à voir comment ils arriveront à leur fin.