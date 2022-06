Ventilateur pas cher : petit prix sur ce modèle de table Rowenta pour les soldes

Les soldes d'été sont l'occasion de faire de bonnes affaires dans le domaine de l'électroménager. Et actuellement, Leclerc propose un ventilateur de table pas cher de la marque Rowenta ; idéal pour la saison estivale.

À l'occasion du début des soldes d'été, l'enseigne Leclerc met à disposition pour ses clients un ventilateur de table à moins de 20 euros.

Durant toute la durée de l'événement commercial, le site e-commerce de la grande distribution propose le Rowenta Essential+ white (VU2310) à exactement 19,90 euros au lieu de 31,99 euros ; soit une remise immédiate de plus de 12 euros de la part de Leclerc. Pour information, il s'agit d'un produit neuf qui dispose d'une garantie de deux ans et qui est éligible à la livraison gratuite en magasin Leclerc.

Avec le ventilateur de table Essential+ de Rowenta, ses utilisateurs profiteront d'un rafraîchissement intense en toute tranquillité. Grâce à son fonctionnement haute performance et silencieux, ses deux vitesses et sa multitude de fonctionnalités pratiques, ce ventilateur sera le compagnon idéal pendant l'été. L'appareil garantit une sensation de fraîcheur intense allant jusqu'à 20 m3/min et est équipé d'un moteur en cuivre robuste pour garantir des performances longue durée. D'une puissance de 28 watts, le ventilateur de table affiche des dimensions de 19 cm de longueur, de 39 cm de largeur et de 32 cm de hauteur.