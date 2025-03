Vente flash Amazon : le prix de cette TV LG LED 4K UHD 2024 55″ est en forte baisse

Si vous voulez vous offrir une bonne TV LED 4K UHD pas trop chère, alors c'est le bon moment de craquer ! Profitez vite des dernières heures des Ventes Flash de Printemps d'Amazon pour économiser près de 230 euros sur la LG LED 4K UHD 55UT73 2024 de 55 pouces.

Pour les derniers instants de ses Ventes Flash de Printemps, Amazon vous donne la possibilité de faire pas mal d'économies sur l'achat d'un téléviseur de la marque LG. Jusqu'à ce soir, la TV LG LED 4K UHD 55UT73 55″ de 2024 est à 321,20 euros au lieu de 549 euros.

Les 227,80 euros de réduction se font grâce à une remise immédiate de 36 % de la part du site e-commerce et à une autre remise de 30 euros au moment de passer la commande. Pour information, la livraison du téléviseur est gratuite à domicile et Amazon suggère le paiement en plusieurs fois sans frais.

Doté d'une diagonale de 139 cm, le téléviseur signé LG et lié à l'offre Amazon (référence 55UT73006LA) dispose d'une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 Pixels, d'une fréquence de balayage de ‎60 Hz et d'un contraste de ‎4000:1. On peut également trouver le processeur α5 AI 4K Gen7, le navigateur WebOS 24, la technologie HDR10 et un système audio de 20 Watts. Du côté de la connectivité, trois ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet, le Wifi 5 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont de la partie.