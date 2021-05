Valve travaillerait sur une nouvelle console avec Steam pour concurrencer la Nintendo Switch

Le code source du dernier client bêta de Steam suggère que Valve travaillerait une console gaming portable qui serait compatible avec la boutique de jeux. La console aurait comme nom de code « Neptune », et s’appellerait en réalité « SteamPal ».

Le développeur et data miner Steam Pavel Djundik, également fondateur de SteamDB, a publié le code du nouveau client Steam, qui est désormais consultable sur Github. On y trouve les mentions d’un appareil appelé “SteamPal” qui pourrait être le nom de la console, des jeux « SteamPal Games », mais aussi des références à des aspects tels que le mode avion, la luminosité de l'écran et le Bluetooth et la connexion Wi-Fi. Il s’agit d’indices qui portent à croire qu’il s’agit bien d’un appareil de jeu portable traditionnel.

D'autres références concernant l’accès rapide, l’alimentation, le redémarrage et l’arrêt ont également été trouvées. Le code source évoque également le « Callisto Developer Program », qui pourrait être un nom de code pour les développeurs impliqués dans le projet.

Valve pourrait bientôt concurrencer la Nintendo Switch

Le développeur de Half-Life s'est essayé au matériel informatique à plusieurs reprises par le passé, notamment avec son casque Valve Index VR, sa manette Steam, mais également son Steam Link. Tous ces appareils n’ont cependant pas rencontré le succès escompté. Valve s’est aussi désintéressée rapidement de chaque produit, si bien qu’on pourrait légitimement se demander s’il ne pourrait pas arriver la même chose à sa future console.

Néanmoins, une console avec le magasin Steam serait une bonne idée. En effet, Valve peut compter sur la popularité de sa plateforme, puisque Steam a enregistré plus de 25 millions de joueurs connectés en simultané au début de l’année. Elle pourrait venir directement concurrencer la Nintendo Switch, qui règne en maître sur le marché des consoles portables.

On imagine que comme celle-ci, elle pourrait se connecter à un écran plus grand, pour profiter de meilleures performances. On espère que Valve va bientôt donner des informations officielles concernant sa console portable. Le PDG Newell a déjà été questionné à propos d’une éventuelle console au cours d’une interview en Nouvelle-Zélande. Il avait déclaré que les joueurs « en sauraient plus d'ici la fin de l'année ».

Source : MSPowerUser