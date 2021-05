L’Unreal Engine 5 est disponible et nous montre à quoi ressembleront les jeux de demain

L’Unreal Engine 5 fait rêver les développeurs et les joueurs depuis sa première présentation il y an. Désormais, les outils de création du moteur sont disponibles en early access pour les studios qui veulent commencer à travailler dessus.

L’Unreal Engine est le moteur phare pour les studios de jeu vidéo. On ne compte plus le nombre de titres qui ont été développés dessus. La cinquième itération, présentée il y a déjà un an, est désormais disponible en early access pour les développeurs. Epic Games montre un peu les capacités de son bébé et nous donne un aperçu des jeux de demain dans une vidéo (en bas d'article).

L’Unreal Engine 5 est donc téléchargeable pour tous les développeurs. Sa particularité est d’être gratuit, Epic demandant un pourcentage des ventes sur les jeux qui l’utilisent. Pour le moment, ce n’est pas le moteur complet qui est disponible, mais bien une démo : Valley of the Ancients. Il s’agit du même environnement que nous avons pu voir dans la première vidéo publiée par Epic en 2020.

Comme nous pouvons le voir, le moteur se montre très flexible et laisse énormément de possibilités aux développeurs pour créer leurs environnements, le tout en étant peu gourmand en ressources. En plus d’un rendu plus photoréaliste que jamais, l’Unreal Engine 5 propose différents outils, comme Lumen pour la gestion des lumières. Cette solution promet des éclairages dynamiques et automatiques afin d’aider les développeurs dans leurs créations. Une chose importante à l’heure où cet aspect fait beaucoup parler de lui dans les jeux vidéo, comme le montre la fascination des joueurs pour le ray-tracing. Des mondes plus ouverts sans aucun temps de chargement sont aussi facilement concevables avec un tel moteur.

AMD s’est d’ailleurs déjà jeté sur l’occasion pour annoncer sa collaboration avec Epic, évoquant les futures technologies de ses cartes graphiques qui pourront fonctionner de paire avec ce moteur, comme le Temporal Super Resolution, l’équivalent du DLSS de chez Nvidia.

L’Unreal Engine 5 débarquera sur Fortnite l'année prochaine

Pour l’instant, il ne s’agit ici que d’une démo destinée à montrer les capacités du moteur aux développeurs. Ces derniers vont pouvoir commencer à se faire les dents dessus en attendant la version complète qui n’arrivera pas de sitôt. En effet, Epic Games évoque l’année 2022 avant de la rendre disponible.

A lire aussi – Test PS5 : temps de chargement de folie, performances de jeu inédites, Sony change la donne

Il faudra alors attendre beaucoup plus longtemps pour voir les premiers jeux tiers utiliser l’Unreal Engine 5, et donc espérer un rendu aussi bluffant que celui de la vidéo. Le tout premier titre à en bénéficier ne serait autre que la poule aux œufs d’or d'Epic, à savoir Fortnite. Ce dernier devrait passer sous ce nouveau moteur à l’horizon 2022.

Des studios ont déjà annoncé vouloir travailler sur l’Unreal Engine 5. C’est le cas de The Coalitation, derrière Gears of War 4 et 5, qui appartiennent à Microsoft. Une annonce un peu amusante quand on y pense, puisque Gears of War premier du nom, développé par Epic Games à l’époque, était à la base une simple démo pour l’Unreal Engine 3.

L'Unreal Engine 5 téléchargeable sur l'Epic Games Store

L’Unreal Engine est sans conteste le moteur le plus populaire de l’industrie, loué pour sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, en plus de sa « gratuité ». Nombre de jeux récents l’utilisent. Fortnite, bien entendu, mais aussi Days Gone, Final Fantasy 7 ou encore Hellblade. Des jeux moins « réalistes » s'en servent également, comme Octopath Traveler.

Pour télécharger la démo, cela passe directement par l’Epic Games Store. Sur la page principale, il suffit de cliquer sur Unreal Engine dans la colonne de gauche. Dans la nouvelle fenêtre, plusieurs onglets s’affichent en haut de la page. Il faut cliquer sur UE5, à droite, puis cliquer sur Download Early Access. Attention, ce moteur est destiné aux développeurs et vous ne pourrez rien en faire si vous n’avez pas quelques notions.