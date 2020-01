Fortnite reste le roi des Free-to-Play en 2019 sur tous les supports

Pour la seconde année consécutive, Fortnite est en première position du classement des jeux Free-to-Play en termes de chiffre d’affaires en 2019. Le jeu d’Epic Games a généré 1,8 milliard de dollars. Les Free-to-Play représentent près de 80% du chiffre d’affaires du jeu dématérialisé sur la même période.

Le succès de Fortnite, que ce soit sur mobile, sur PC ou sur console, est incontestable. Et cela s’est encore confirmé en 2019. L’un des signes avant-coureurs fut l’audience du Blackout qui signifiait, en octobre dernier, la fin de la saison 10 du jeu d’Epic Games : 4,5 millions de spectateurs sur YouTube, 1,5 million sur Twitter et plus d’un million sur Twitter. Soit l’un des événements vidéoludiques les plus regardés de toute l’histoire.

Un succès qui se confirme aussi dans les chiffres financiers. SuperData, la filiale de l’institut d’étude Nielsen, a publié une étude sur le marché du jeu vidéo dématérialisé. Ce dernier représente un chiffre d’affaires de 120 milliards de dollars (en croissance de 4 %). Et plus de 1 % de ce montant a été généré par Fortnite. En effet, selon SuperData, le battle royale d’Epic Games a généré 1,8 milliard de dollars de revenus, se positionnant pour la seconde année consécutive.

1er Free-to-Play tous supports confondus

L’institut d’étude explique que cette belle performance est due au rythme soutenu des mises à jour et des partenariats. Il cite notamment les opérations réalisées avec The Avengers, Stranger Things ou Star Wars. C’est toutefois un chiffre d’affaires en décroissance, puisque Fortnite générait 2,4 milliards de dollars en 2018. Cependant, ce montant est suffisant pour conserver la première place du classement des Free-to-Play. Fortnite devance ainsi Dungeon Fighter Online de Nexon, Honour of Kings (appelé aussi Kings of Glory) de Riot Games, League of Legends de Tencent et Candy Crush Saga de King Digital.

Fortnite a naturellement aidé à ce que les Free-to-Play représentent environ 80 % du chiffre d’affaires réalisé en 2019 par les jeux dématérialisés. Les jeux mobiles restent la catégorie qui génère le plus d’argent sur ce marché : 53,6 % du chiffre d’affaires. La domination est encore plus forte sur le segment des Free-to-Play : 74 %, sans compter Fortnite qui n’est pas comptabilisé puisque la majorité de ses revenus ne proviennent pas de la version sur smartphone. L’institut explique que l’arrivée de licences fortes, comme Super Mario Kart et Call of Duty Mobile, a largement contribué à renforcer cette position dominante.