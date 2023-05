Une TV LED 50″ Samsung à moitié prix chez Darty !

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter de la TV LED Samsung The Sherif de 50 pouces avec une réduction de -50% ! Découvrez comment profiter de cette TV design à moitié prix dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Vous cherchez une Smart TV design qui pourra trôner dans votre salon et mettre en valeur l'élégance de votre décoration ? On a trouvé l'offre idéale pour vous : la TV Samsung The Sherif 50″ Blanc QLED disponible avec une remise immédiate de -50%. Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 699€ au lieu de 1399€.

Un objet de design, mais pas seulement

La Smart TV Samsung The Sherif est surtout connue pour son design exceptionnel ! Véritable élément d'ameublement de votre salon, elle a été conçue pour apporter design et élégance à tous les salons. De profil, elle forme un i et peut accueillir des objets de décoration sur le dessus ou encore des livres pour remplacer une étagère.

Vous préférez poser votre TV sur un meuble ? Pas de problème, ses pieds sont détachables ! En prime, vous pouvez cacher les câbles en les faisant glisser le long du pied.

Mais attention, la Smart TV Samsung The Sherif n'est pas seulement un objet design, c'est aussi une TV performante. Elle offre un plus de ‘000h de contenus en 4K UHD grâce à vos applications de streaming favorite. Sport, films, séries, documentaires, vous pouvez regarder tous vos programmes préférés dans les meilleures conditions grâce à cette TV. Elle est également dotée d'une enceinte connectée et propose le Mode Ambiant pour une ambiance inédite.

Vous cherchez une TV encore plus grande ? Précisons que jusqu'au 4 juin prochain (inclus), si vous achetez une TV Samsung de 85″, vous pouvez profiter de 30 jours d'essai gratuit. Ainsi, si la TV est finalement trop grande pour votre salon, vous pouvez la renvoyer et l'échanger contre son équivalent chez Samsung en 75″ (et Samsung rembourse la différence de prix entre les 2 TV bien sûr).