Une sonde européenne découvre d’énormes dépôts d’eau glacée sur Mars

Selon une nouvelle découverte faite par une sonde européenne, Mars pourrait abriter un océan caché sous son équateur. Cette découverte pourrait modifier notre vision de l'histoire de la planète rouge et de son potentiel d'exploration future.

Mars Express, l’orbiteur de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui gravite autour de la planète rouge depuis près de 20 ans, vient de faire une découverte importante. En utilisant son instrument radar MARSIS pour sonder le sous-sol de la planète, Mars Express a mis en lumière l’existence d'énormes dépôts de glace sous l'équateur de Mars.

D’après les relevés transmis par la sonde, l’ESA estime que ces dépôts ont une épaisseur d'environ 3,7 km, ce qui signifie qu'ils pourraient remplir toute la surface de Mars d'un océan peu profond d'environ deux mètres s'ils venaient à fondre.

De nouvelles traces d’eau sont découvertes sur Mars

Les dépôts de glace sont situés dans une région appelée Medusae Fossae Formation (MFF), qui est une vaste zone de roches volcaniques et sédimentaires. En 2007, les scientifiques avaient déjà détecté des signes d'une éventuelle présence de glace dans cette région, mais ils n'en étaient pas certains jusqu'à présent.

Les scientifiques pensaient à l’origine qu’il s’agissait de poussière compactée ou des cendres volcaniques, mais les nouvelles données du radar MARSIS confirment cependant l'hypothèse de la glace. Il s’agit désormais de l’un des plus grands réservoirs d’eau jamais découverts sur Mars.

« Si [Medusae Fossae] n'était qu'un gigantesque amas de poussière, on s'attendrait à ce qu'il se compacte sous l'effet de son propre poids », explique Andrea Cicchetti, de l'Institut national d'astrophysique (Italie), coauteur de l'étude. « Cela créerait quelque chose de beaucoup plus dense que ce que nous voyons réellement avec MARSIS ».

« Les signaux radar correspondent à ce que nous attendons d'une couche de glace et ceux-ci sont similaires aux signaux émis par les calottes polaires de Mars, dont nous savons qu'elles sont très riches en glace », précise Thomas Watters, auteur principal de la nouvelle recherche et de l'étude initiale de 2007.

Cette découverte confirme donc l'idée que Mars a connu un climat très différent dans le passé, avec des glaciers, des lacs et des rivières coulant à sa surface. Les dépôts de glace ont pu se former lorsque l'atmosphère de Mars était plus épaisse et la température plus chaude, ce qui permettait à l'eau de circuler entre les pôles et l'équateur.

« Cette dernière analyse remet en question notre compréhension de la formation de Medusae Fossae et soulève autant de questions que de réponses », a déclaré Colin Wilson, responsable scientifique du projet Mars Express à l'ESA. « Il y a combien de temps que ces dépôts de glace se sont formés, et à quoi ressemblait Mars à cette époque ? S'il est confirmé qu'il s'agit de glace d'eau, ces dépôts massifs modifieraient notre compréhension de l'histoire climatique de Mars ».

Cette découverte pourrait aider les premiers colons martiens

La découverte a également des implications pour l'exploration et la colonisation futures de Mars. Les dépôts de glace pourraient constituer une précieuse source d'eau pour les missions humaines, ainsi qu'un indice de la possibilité de vie sur la planète. Toutefois, il ne serait pas facile d'accéder à la glace, car elle est recouverte d'une épaisse couche de cendres et de poussières pouvant atteindre des centaines de mètres de profondeur.

Pour rappel, la première mission humaine sur Mars devrait avoir lieu aux alentours de 2030 grâce à la fusée Starship de SpaceX. Selon une étude, seules 22 personnes suffiraient pour fonder une colonie sur la planète rouge, mais il faudra probablement attendre encore de nombreuses années avant que la NASA ne lance une telle mission. En attendant, c’est sur la Lune que quelques astronautes devraient fonder une colonie permanente.