SpaceX : Starship atterrira sur Mars d’ici 3 à 4 ans d’après Elon Musk

Starship atterrira sur Mars d'ici 3 à 4 ans d'après Elon Musk. A l'occasion du 74e Congrès international d'astronautique, le milliardaire et PDG de SpaceX a détaillé les différents projets de la société d'aérospatiale.

Lors du 74e Congrès international d'astronautique, qui se tient actuellement à Bakou en Azerbaïdjan, un invité surprise de marque s'est invité à l'évènement. Pour cause, Elon Musk s'est entretenu durant plus de 45 minutes en visioconférence avec Clay Mowry, le président de la Fédération internationale d'astronautique.

L'occasion pour le milliardaire d'en dire plus sur les projets à venir de SpaceX, sa société d'aérospatiale. Durant cet échange, il a été évidemment question de la fusée Starship. Pour cause, après l'explosion du vaisseau lors de son premier vol d'essai en avril 2023, on attend toujours une date pour pour la nouvelle tentative de SpaceX.

Autant dire que le patron de X a fait preuve d'une certaine prudence dans ses propos sur le sujet. Plutôt inhabituel pour le roi des promesses grandiloquentes. Il a toutefois précisé que de nombreuses modifications ont été apportées, notamment sur l'isolation des moteurs Raptors et le système de séparation à chaud entre les deux étages. “Si les moteurs s'allument et que le vaisseau n'explose pas durant la séparation, je pense que nous aurons de bonnes chances d'atteindre l'orbite”, a-t-il assuré.

Starship atterrira sur Mars d'ici 3 à 4 ans

Lors de cette interview, Clay Mowry a souhaité interroger le milliardaire sur ses ambitions de voyage interstellaire vers Mars. Depuis plusieurs années maintenant, Elon Musk clame haut et fort que l'Homme foulera le sol de la Planète rouge d'ici 10 ans. De déclarations en déclarations, l'homme d'affaires a affiné ses prédictions. En mai 2022, il a ainsi affirmé que les premiers vols habités avec Starship en direction de Mars débuteront dès 2030.

Alors, le calendrier d'Elon Musk a-t-il changé entre temps ? Durant la visioconférence, le business man a donné quelques éléments sur le sujet. Selon, la première mission de Starship vers Mars aura lieu “d'ici trois à quatre ans”. Attention, il précise toutefois qu'il s'agira dans un premier temps d'une expédition sans équipage. “Je pense qu'il est en quelque sorte réalisable d'ici quatre ans d'effectuer un atterrissage d'essai sans équipage là-bas”, a-t-il déclaré. Comme d'habitude, les prédictions d'Elon Musk ont d'emblée été jugées très, très optimistes par de nombreux spécialistes et experts du secteur.

