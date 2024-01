L’ESA dévoile Proba-3 : une odyssée spatiale pour recréer et sonder les mystères de l’éclipse solaire

Alors que l'ESA fait face à des problèmes avec le lancement de sa fusée Ariane 6, sa nouvelle mission Proba-3, prévue pour septembre, se prépare à créer une éclipse artificielle afin d'étudier la couronne solaire.

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a connu des retards dans le développement de sa fusée Ariane 6, reportant son premier vol à 2024. Ces difficultés techniques, notamment liées au moteur Vulcain 2.1, ont contraint l'ESA à revoir ses plans de lancement, un enjeu critique dans la course spatiale où SpaceX, son principal concurrent, avance rapidement.

Parallèlement, l'ESA continue de pousser les frontières de l'exploration spatiale avec le télescope Euclid. Ce projet ambitieux de 1,4 milliard d'euros a récemment capturé ses premières images de l'univers, révélant des galaxies et des étoiles lointaines. La mission principale d'Euclid est d'élucider les mystères de la matière noire et de l'énergie noire, en construisant une carte tridimensionnelle détaillée du cosmos. En plus de ces avancées, l'agence spatiale se prépare pour une mission captivante, Proba-3, qui promet de lever le voile sur les mystères de la couronne solaire à travers une simulation unique d'éclipse artificielle.

La mission Proba-3 va réaliser un prouesse technique remarquable pour observer la couronne solaire

La mission Proba-3 de l'ESA, prévue pour un lancement en septembre, est une entreprise sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale. Elle se compose de deux satellites fonctionnant en tandem pour simuler une éclipse solaire artificielle, un phénomène qui, jusqu'à présent, ne pouvait être observé que naturellement. L'un des satellites, agissant comme un occulteur, bloquera le rayonnement intense du Soleil, tandis que l'autre, équipé d'un coronographe avancé (un instrument astronomique qui permet d'observer la couronne solaire en dehors des éclipses totale), étudiera la couronne solaire en détail. Cette approche unique permettra d'observer les structures fines et les dynamiques de la couronne, offrant des aperçus inédits sur des phénomènes tels que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. La précision de leur alignement qui est essentielle pour la réussite de la mission, sera réalisée de manière autonome, une prouesse technique remarquable.

Le lancement de Proba-3 depuis le port spatial de Sriharikota en Inde est une réponse aux retards dans le développement des fusées Ariane 6 et Vega C de l'Europe, et symbolise la collaboration internationale en matière d'exploration spatiale. Cette mission ouvre une nouvelle ère dans l'étude du Soleil, permettant aux scientifiques d'étudier la couronne solaire pendant de longues périodes, contrairement aux éclipses naturelles qui ne durent que quelques minutes. Les données recueillies par cette sonde pourraient faire évoluer notre compréhension des processus solaires et de leur influence sur notre planète, notamment en matière de météorologie spatiale et de climatologie. Ce projet ambitieux souligne l'engagement continu de l'ESA dans la recherche spatiale avancée, malgré les défis techniques et logistiques.

