La NASA veut installer un véritable ascenseur sur la Lune, voici pourquoi

La NASA se prépare pour sa mission lunaire la plus ambitieuse depuis plus d'un demi-siècle : Artemis III, qui permettra à la première femme et à la première personne de couleur de marcher sur la Lune en 2025.

Avant l’atterrissage historique de la mission Artemis III, qui devrait avoir lieu en 2025, la NASA doit encore relever certains défis techniques, notamment celui de transporter efficacement et en toute sécurité les astronautes de leur vaisseau spatial à la surface lunaire.

Pour cela, l’agence spatiale travaille notamment sur un ascenseur lunaire. Ce dernier est un concept novateur qui comprend une plate-forme en forme de panier qui glisse le long d'un rail vertical fixé sur le côté de l'atterrisseur. L'ascenseur permettra à l'équipage de descendre de la partie supérieure de l'atterrisseur Starship HLS de SpaceX, qui le transportera de la capsule Orion en orbite autour de la lune, jusqu'au terrain poussiéreux situé en dessous.

La NASA travaille sur un ascenseur lunaire pour ses astronautes

L'atterrisseur Starship HLS sera une version modifiée du véhicule Starship que SpaceX développe pour les missions interplanétaires, et qui a récemment effectué son deuxième vol d’essai. L'atterrisseur sera doté d'une cabine spacieuse, de grandes fenêtres et de plusieurs moteurs pour l'atterrissage et l'ascension.

Pour tester la faisabilité de l'ascenseur lunaire, les astronautes de la NASA Nicole Mann et Doug Wheelock ont récemment effectué un exercice de simulation au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus. Ils ont porté des combinaisons spatiales et sont montés dans une maquette de la nacelle de l'ascenseur, dotée de commandes et d'interfaces réalistes.

Le test a été conçu pour évaluer les performances du système d'ascenseur, ainsi que la mobilité et le confort des astronautes. L'équipage a pu donner son avis sur divers aspects de l'ascenseur, tels que les verrous de la porte, le déploiement de la rampe, l'espace de chargement et le mouvement le long du rail, ce qui devrait permettre à la NASA de l’améliorer d’ici la mission Artemis III.

L'ascenseur lunaire est l'une des nombreuses innovations sur lesquelles la NASA travaille pour la mission Artemis III, qui marquera le premier alunissage humain depuis Apollo 17 en 1972. On pense notamment aux nouvelles combinaisons spatiales, qui ont l’avantage d’utiliser un champ électrique pour lutter contre les poussières lunaires. Avant de poser à nouveau le pied sur la Lune, la NASA a déjà lancé Artemis I en 2022, un vol d'essai sans équipage du vaisseau spatial Orion et de la fusée Space Launch System. Artemis II suivra en 2024, avec un équipage de quatre astronautes effectuant un survol de la Lune.