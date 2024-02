Une nouvelle Xbox unique et ultra puissante ? Microsoft tease sa prochaine console

Microsoft a levé le voile sur la prochaine génération de consoles en préparation par ses équipes. La présidente de Xbox Sarah Bond s'est exprimé dans le podcast officiel de la marque.

Déjà presque 4 ans que les Xbox Series X et Series S ont débarqué dans nos salons. Si les consoles sont toujours largement capables de nous procurer des heures de divertissement, il est temps de s’intéresser à la prochaine génération. C'est justement l'un des points abordés dans le dernier podcast officiel de Xbox, diffusé le 15 février 2024. La marque rassure ses fans en affirmant qu'elle travaille activement sur le futur de ses machines à destination des joueurs.

“Nous avons encore plus à venir. Il y a des choses passionnantes qui sortent en matière de matériel et que nous allons partager pendant ces vacances [fin mars, ndlr]. Nous sommes également investis dans la feuille de route de la prochaine génération. Ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, c'est de réaliser le plus grand progrès technique que vous ayez jamais vu dans une génération de matériel, ce qui le rend meilleur pour les joueurs et meilleur pour les créateurs et les visions qu'ils construisent“, tease la présidente de Xbox Sarah Bond.

Microsoft annonce travailler sur un appareil “unique” qui est un vrai “bond technologique”

Microsoft laisse entrevoir la possibilité que plusieurs machines sont dans les tuyaux :”nous voyons de nombreuses opportunités dans différents types d'appareils et partagerons des détails sur nos futurs projets matériels dès que nous serons prêts”. Il est même possible que l'une de ces consoles soit portable. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, en est “un grand fan”. Mais il admet qu'il y a encore du travail, surtout au niveau du système d'exploitation.

Il souligne ainsi que “l'un des points faibles de l'expérience sur un ROG [Ally] ou un Lenovo [Legion Go] est Windows. […]. C'est un véritable aspect de la conception sur lequel notre équipe […] travaille avec Windows pour s'assurer que l'expérience est encore meilleure”. En attendant, on attend toujours la fameuse Xbox Series X sans lecteur de disque.

Source : The Verge