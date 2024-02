Xbox : de nouveaux détails sur l’avenir de la console juste avant la conférence de Microsoft

Microsoft se prépare à faire de grandes annonces sur l'avenir de la Xbox lors de son événement du 15 février, mais certains détails ont déjà filtré d'une réunion interne que l'entreprise a tenue la semaine dernière.

Selon Inverse, qui s'est entretenu avec plusieurs employés de Microsoft ayant assisté à la réunion virtuelle, les dirigeants de Xbox, Phil Spencer et Sarah Bond, ont déjà partagé en interne leur vision et leur stratégie pour la Xbox. L'assemblée générale, qui s'est tenue le 6 février, avait pour but de répondre aux rumeurs et aux spéculations qui ont circulé en ligne à propos de la marque Xbox.

Pour rappel, certaines de ces rumeurs laissaient entendre que Xbox pourrait cesser de fabriquer de nouvelles consoles à l’avenir, ou que certains de ses jeux exclusifs pourraient arriver sur d'autres plateformes, comme la PlayStation ou la Nintendo Switch.

Lire également – Xbox Game Pass : voici tous les jeux à venir en février 2024

Que sait-on déjà de l’avenir de Xbox ?

D’après Inverse, Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, et Bond, la présidente de Xbox, ont rassuré les employés sur le fait que le matériel Xbox continuera d'exister et d'évoluer, et que l'entreprise travaille sur de nouveaux jeux et fonctionnalités. Ils ont également insisté sur le fait que l'objectif de Xbox est de devenir le numéro un des jeux multiplateformes et que chaque écran est une Xbox.

Pour le démontrer, ils ont montré des images de Palworld, un jeu qui ressemble à un mélange de Pokémon et de Minecraft, sur différents appareils, tels que des téléviseurs, des tablettes, des téléphones portables et même des ordinateurs de poche. Les employés auraient ainsi déjà évoqué la possibilité d'un appareil portable Xbox, dont l’arrivée a déjà été évoquée par plusieurs rapports. Sony préparait d’ailleurs aussi sa propre console portable.

Palworld n'est pas le seul jeu que Xbox prévoit de porter sur d'autres plateformes. Selon des rapports antérieurs, Xbox travaille également à apporter certains de ses jeux tels que Hi-Fi Rush et Pentiment, sur la Nintendo Switch.

Nous avons donc là un avant-goût de ce que Xbox annoncera lors de son événement prévu plus tard dans la journée. Ce dernier sera animé par Spencer, Bond et Matt Booty, le responsable de Xbox Game Studios. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les jeux les fonctionnalités et le matériel à venir de Xbox, et dissiper la confusion et l'incertitude que les dernières rumeurs ont provoquées.