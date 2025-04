Une nouvelle série Star Wars arrive sur Disney+, découvrez sa bande-annonce

À presque un mois jour pour jour de la journée mondiale Star Wars, Disney+ nous offre une bande-annonce de la série Tales of the Underworld. Voici ce que l'on peut attendre de cette anthologie d'animation.

Le monde est loin d'en avoir terminé avec Star Wars. La saga culte démarrée avec les films de George Lucas en 1977 est toujours aussi vivace presque 50 ans après. Depuis que Disney a pris les rênes de la franchise, nous avons droit à une avalanche de séries et de films. Tous ne sont pas mémorables, mais au moins, les fans ont largement de quoi se mettre sous la dent. On sait déjà qu'une nouvelle trilogie Star Wars est en préparation, de même qu'un film indépendant de l'histoire des Skywalker avec Ryan Gosling dans le rôle principal.

En attendant, Disney+ fait la part belle à l'animation en dévoilant Star Wars Tales of the Underworld. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit en fait de la troisième itération d'une série estampillée “Tales of” (à ne pas confondre avec la série de jeux vidéo). Nous avons d'abord pu voir Tales of the Jedi en 2022, puis Tales of the Empire en 2024. Cette fois-ci, pas besoin d'attendre 2 ans, la nouvelle arrive cette année.

Une nouvelle série d'animation Star Wars arrive sur Disney+, voici sa bande-annonce

Star Wars Tales of the Underworld est une anthologie de courts métrages réalisés par Dave Filoni. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, elle met en scène deux personnages emblématiques, à savoir Asajj Ventress, ex-cheffe des assassins du Comte Dooku, et Cad Bane, un chasseur de prime. La première veut laisser son passé derrière elle et se retrouve à fuir avec un allié inattendu. Le deuxième doit au contraire affronter son passé, incarné par un vieil ami repenti désormais du côté de la loi.

Lire aussi – Donald Trump veut faire de Star Wars une réalité, mais n’attendez pas de sabres laser

La série Star Wars Tales of the Underworld sera diffusée sur Disney+ le 4 mai 2025. Ce n'est bien sûr pas une date choisie au hasard : c'est la journée mondiale Star Wars. Si vous l'ignorez, elle se dit “may the fourth” en anglais, ce qui est très proche de la réplique culte “May the Force be with you“, ou “Que la Force soit avec toi” dans la langue de Molière.