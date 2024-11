Une nouvelle trilogie Star Wars arrive et on n’en a pas fini avec les Skywalker

Disney et Lucasfilm ont trouvé leur producteur et scénariste pour une nouvelle trilogie Star Wars. L'originalité n'est pas de mise puisque la saga Skywalker devrait faire son retour.

Disney semblait patiner quant à la direction à donner à Star Wars au cinéma après la réception mitigée des épisodes VII à IX et du film Solo, seul Rogue One trouvant vraiment grâce aux yeux des fans depuis le rachat de Lucasfilm. Mais voilà que la situation est en train d'évoluer. Le média spécialisé Deadline rapporte qu'un accord a été trouvé autour de trois nouveaux films, qui s'inscriront au sein de la saga Skywalker.

Concrètement, nous devrions voir arriver les épisodes X à XII, suite plus ou moins directe de l'arc avec Rey et Kylo Ren. D'autres sources évoquent plutôt le début d'une toute nouvelle saga, mais Deadline paraît sûr de son coup.

Encore la saga Skywalker pour relancer Star Wars au cinéma

C'est Simon Kinberg qui a été choisi en tant que scénariste de cette nouvelle trilogie. Il sera aussi le co-producteur de ce projet, en compagnie de Kathleen Kennedy, directrice de Lucasfilm. Il n'est pas encore clair si Simon Kinberg endossera en outre le rôle de réalisateur pour l'un ou plusieurs de ces films.

Simon Kinberg n'est pas étranger à l'univers Star Wars puisqu'il a co-créé avec Dave Filoni et Carrie Beck la série animée Star Wars Rebels, diffusée entre 2014 et 2018 à travers quatre saisons. Il a aussi travaillé sur Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force, premier film de la postlogie, en tant que consultant.

Autrement, son CV se compose essentiellement de projets liés à X-Men. Il a été le scénariste et le producteur de nombreux films de la franchise entre 2006 et 2019, passant même derrière la caméra pour certains d'entre eux. On le retrouve également comme producteur pour les deux premiers films Deadpool et comme producteur exécutif pour Deadpool & Wolverine. Il est par ailleurs impliqué dans les films Seul sur Mars, Sherlock Holmes ou encore Mr & Mrs Smith.

Simon Kinberg est décidément plébiscité par les grandes licences cinématographiques de science-fiction puisqu'il est en outre à la production d'une nouvelle saga Star Trek, qui devrait revenir sur la fondation de Starfleet.

Source : Deadline