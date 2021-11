Une nouvelle Model 3 prend feu, Tesla reste silencieux

Dans la petite ville de Maple Glen, en Pennsylvanie, une Model 3 a subitement pris feu. Malgré quelques dégâts sur la maison qui se trouvait à côté, les pompiers sont parvenus à maîtriser rapidement l’incendie, évitant ainsi qu’il n’y ait des blessés. On ne connaît pas la cause de l’accident, tandis que Tesla se refuse toujours à commenter ces phénomènes.

C’est un incident qui se fait malheureusement de plus en plus fréquent. S’il n’est pas rare de voir une voiture prendre feu, le développement des modèles électriques inquiète par son caractère incontrôlable. En effet, un défaut de fabrication sur la batterie peut s’avérer extrêmement dangereux s’il n’est pas rapidement repéré par son conducteur. Bien sûr, certains jouent, sans mauvais jeu de mots, avec le feu, comme cet Américain qui a tiré sur son véhicule jusqu’à ce qu’il se fasse dévorer par les flammes.

Mais il arrive que l’incendie se déclare sans crier gare. Cet été notamment, une Model S Plaid a subitement pris feu en Pennsylvanie, dont le conducteur a bien failli y passer. C’est dans cette même région des États-Unis que s’est produit un nouvel incendie. Dans la petite ville de Maple Glen, un utilisateur rechargeait tranquillement sa Model 3 dans son allée quand les flammes ont commencé à apparaître.

Tesla refuse d’expliquer pourquoi ses voitures prennent feu

Les pompiers sont arrivés trop tard pour empêcher l’incendie de se propager dans la maison, dont le garage a subi de lourds dégâts. Néanmoins, aucune victime n’est heureusement à déplorer. Dans une vidéo diffusée par 6ABC, on remarque une explosion. Qui plus est, le feu semble avoir démarré à l’arrière de voiture, ce qui laisse supposer que la batterie est en cause.

Le fait qu’elle soit en pleine recharge au moment de l’événement vient par ailleurs confirmer cette hypothèse. Notons toutefois que l’enquête est toujours en cours qu’aucune conclusion définitive n’a déjà été émise. De son côté, Tesla reste bien silencieux face à un problème qui pourrait devenir récurrent. Il y a peu, le constructeur s’est retrouvé accusé de déployer une mise à jour visant à cacher les soucis de batterie de ses voitures.