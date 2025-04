La plupart des voitures Android sont équipées de caméras, mais rares sont celles qui les utilisent pour enregistrer des vidéos. Google a développé une application prête à l’emploi pour changer cela. Problème : impossible de la télécharger soi-même.

Les voitures modernes sont de plus en plus connectées. Elles intègrent des écrans tactiles, des capteurs intelligents et plusieurs caméras, destinées à la sécurité ou à l’aide à la conduite. Pourtant, même avec tout ce matériel, très peu de véhicules permettent d’utiliser ces dernières pour enregistrer la route comme une dashcam classique. Pour y remédier, Google propose désormais une solution directement pensée pour Android Auto.

La firme américaine a développé une application pour les caméras compatible avec les voitures équipées du système Android Auto. Cette appli permet d’utiliser celles qui sont déjà présentes dans le véhicule pour filmer les trajets, comme le ferait une dashcam autonome. Elle est pensée pour être intégrée directement dans les voitures par les constructeurs. Google précise qu’elle est « prête pour la production » et entièrement personnalisable selon les besoins de chaque marque.

L’application dashcam de Google pour Android Auto ne peut pas être téléchargée

L'appli dashcam de Google n’est pas une application que l’on installe depuis un magasin d’applications. Elle doit être intégrée dans le système Android Auto par le constructeur automobile lui-même. Elle utilise les caméras disponibles via des interfaces standard (EVS ou Camera2 API) et nécessite des autorisations système. Les vidéos sont enregistrées par défaut dans la mémoire interne, mais Google recommande vivement de les stocker sur une carte SD ou microSD, afin de ne pas user le stockage du véhicule.

Sur le même sujet – Android Auto vous permet enfin de jouer à des jeux vidéo dans votre voiture

Cette application pourrait encourager plus de constructeurs à proposer une fonction dashcam native, là où la plupart s’en sont abstenus jusqu’à présent pour des raisons techniques ou commerciales. Le système permet aussi de configurer l’espace de stockage alloué, la durée de conservation des vidéos, et l’interface de l’application. Grâce à cette initiative, Google va bientôt faciliter l’adoption d’un outil de sécurité simple et utile, sans nécessiter d’ajouter du matériel externe.

Source : Android