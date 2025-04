IPTV illégale : c’est l’écran noir pour de nombreux internautes, voici la raison

Un des plus importants distributeur illégal de chaînes IPTV vient de tomber. Le service, basé au Liban, existait depuis une dizaine d'années. Les commanditaires du service ont également été arrêtés par les autorités.

Les ayants droits de chaînes de télévision rediffusées illégalement via des plateformes IPTV pirates viennent d'obtenir une victoire majeure. L'un des sites IPTV les plus anciens encore en service vient de tomber suite à l'action conjointe de La Premier League, Sky, l'alliance mondiale ACE et la police libanaise.

Depuis plus d'une décennie, Globe TV proposait pour un prix dérisoire un accès à des milliers de chaînes payantes, dont des chaînes sportives – particulièrement impactées par ces opérations. Il suffisait pour cela aux commanditaires de capturer et de retransmettre les chaînes de bouquets satellite aux clients du site.

Les sites IPTV pirates font face à une saisie majeure

Le quotidien espagnol El Economista, qui rapporte l'info, ne fait pas mention du nombre d'utilisateurs ayant souscrit aux offres de Globe TV. Il est toutefois décrit comme la plus importante opération en service, avec des flux en streaming repris et revendus également par de nombreux autres sites IPTV.

Par conséquent, de nombreux abonnés à des services de rediffusion TV pirates concurrents de Globe TV ont vraisemblablement également fait les frais de cette opération. Bien que là encore, la liste des sites pirates s'appuyant sur les flux du site qui vient d'être saisi n'a, pour des raisons évidentes, pas été rendue publique.

La police libanais a, au passage, pu également mettre la main sur les commanditaires de la plateforme. Le principal responsable vient d'ailleurs d'écoper de 11 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 90 000 €. Si le coup porté à tout le secteur est extrêmement important par ses conséquences directes, il est probable que l'impact s'avère de courte durée.

Le vide créé par ce type de saisie est en effet rapidement occupé par des sites miroir, voire de nouveaux sites IPTV. Un jeu du chat et de la souris contre lequel certains pays tentent désormais de lutter plus efficacement. En France, une nouvelle proposition de Loi, pourrait, si elle est votée, doter les ayant-droits de nouveaux outils permettant d'agir plus rapidement contre ces sites illégaux. Tout en frappant les responsables de sanctions beaucoup plus lourdes.