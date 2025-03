C’est l’une des meilleures applications des Google Pixel, et elle a disparu sans explication

Un changement discret touche les utilisateurs de smartphones Pixel. Une fonctionnalité météo récente s’est envolée sans mise à jour apparente.

Les smartphones Pixel de Google sont livrés avec une application météo simple, rapide à consulter, mais enrichie de données détaillées. On y retrouve les prévisions horaires, les tendances sur dix jours, des données sur le vent et les précipitations, ainsi que des bulletins générés par intelligence artificielle. Depuis août 2024, une nouveauté particulièrement utile était proposée dans plusieurs régions : une carte interactive, capable de suivre les déplacements de la pluie en temps réel. Mais depuis quelques jours, cette dernière n’est plus disponible.

La carte affichait l’évolution des précipitations à venir sur six heures sous forme d’une animation fluide, comparable à celle des radars météo utilisés à la télévision. Accessible directement dans la vue ville, elle permettait de visualiser les zones de pluie, de suivre les nuages et de mieux anticiper un déplacement ou une sortie. Elle était disponible dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays européens et le Japon. Tous les appareils Pixel compatibles étaient concernés, du Pixel 5 au Pixel 9 Pro. Aujourd’hui, cette fonction est absente, sans avertissement ni explication de la part de Google.

La carte météo a été désactivée sur tous les Pixel sans mise à jour visible

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, cette suppression ne provient pas d’une nouvelle version installée via le Play Store. Aucun changement n’apparaît dans les notes de mise à jour. En réalité, il s’agit d’un retrait côté serveur, effectué à distance par Google. De nombreux utilisateurs ont signalé cette disparition sur Reddit et sur les forums officiels. Même dans des zones soumises à des précipitations, la carte n’apparaît plus dans l’application. L’absence de communication officielle laisse planer le doute : bug temporaire ou retrait volontaire ?

Toutes les autres sections de l’application restent actives. Les prévisions horaires, les données sur le vent, l’humidité, les températures et les rapports générés par l’IA sont toujours accessibles. Mais la carte météo était la seule interface visuelle permettant une lecture rapide de l’évolution du temps. Son retrait brutal et silencieux laisse les utilisateurs dans l’incompréhension. Surtout que cette nouveauté, encore récente, avait été bien accueillie pour sa simplicité d’utilisation et sa pertinence. Google n’a pour l’instant fourni aucune explication, ni alternative.